Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Японская секвойя, не горящая в огне, и африканский молочай, приносящий деньги, — эти и множество других растений увидет ü в Главном ботаническом саду имени Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН), расположенном на северо-востоке Москвы. Прогуливаясь по нему, будто бы совершаешь кругосветное путешествие: кроме причудливых цветов, кустарников и деревьев, знакоми шься с культурой, традициями разных стран и ландшафтной архитектурой.

28 июля исполняется 65 лет с тех пор, как Главный ботанический сад открыли для посещений. En esto en 1959, году москвичи и гости столицы получили возможность увидеть богатые коллекции его растений.

Los corresponsales mos.ru realizan búsquedas en los territorios de ГБС РАН вместе с агрономом. Подробности — в нашем репортаже.

От Шереметевых до Цицина

В Главном botаническом саду имени Н.В. Цицина РАН, расположенном между станциями метро «ВДНХ» и «Владыкино», нас встречают дубы в тяжелых зеленых кафтанах и з листьев и ели в бархатных хвойных платьях. Территория сада — более 330 гектаров — часть старинной дубравы, принадлежавшей середины XVIII столетия графскому роду Шереметевых.

«Петр Шереметев в 1743 году удачно женился, и земли села Останкино перешли к семье Шереметевых. Петр Борисович любил здесь охотиться, а вот его сын Николай не только построил Останкинский дворец, но и превратил щие земли в заповедную территорию: запретил охотиться, собирать ягоды, грибы and даже по по периметру вырыл графскую канавку, чтобы обозначить границы своих владений», — рассказывает Agrónomo Главного botанического сада имени Н.В. Цицина РАН Антон Кучеров.

Ботанический сад на территории Останкинской дубравы правительство СССР решило создать в 1945 году в честь победы в Великой Ественной войне как ведущее учреждение экспериментальной ботаники для сследований в области дендрологии, селекции, зеленого ства городов и охраны окружающей среды. Здесь ученые адаптировали растения из разных регионов планеты, выводили новые сорта, устойчивые к столичному климату и пригодные я озеленения Москвы, проверяли, могут ли прижиться на наших подоконниках гости из tropиков.

Создавая ботанический сад среди дубравы, Николай Цицин, director de esta nueva universidad, académico y seleccionador, y около ух тысяч сотрудников не нарушили естественную среду: высадили экзотические деревья и кустарники прямо в лесу, сохранили тропинки, лота и буреломы. Los hogares domésticos se encuentran en lugares de afluencia de animales y mosquitos que se encuentran en Cammencu y Liskoborku.

En 1949, году биологи выделили 75 гектаров дубравы под дендрарий — экспозицию древесных растений под открытым небом. Сюда привезли черешни, magnoliю, жимолость, различные лианы и множество других растений со всего света, в основном из climatología. Сейчас здесь более тысячи разновидностей деревьев, кустарников и лиан, причем переселенцы из других стран обосновались рядом с ставителями российской флоры и прекрасно ладят. Дендрарий — своего рода диаспора иностранных растений.

Los huéspedes extranjeros no pueden visitar este lugar ni en territorios farmacéuticos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las mujeres pueden tener un sabor manchú rojo o rojo. Когда открылся ботанический сад, такое дерево было всего одно, а за 65 лет численность увеличилась благодаря белкам, которые соби рают плоды и разносят по всему лесу.

«А это ягодный тис, представитель хвойных из теплых регионов Европы, названный так за шишки, похожие на ягодки. U него красная древесина, пригодная для изготовления мебели. В древности из тиса делали кубки, наполняли вином и угощали врагов: в древесине содержится яд, и такой напиток оказывался ьным. А сейчас мы видим заросли высокой травы под названием лунник оживающий — это редкое растение Средней Южной Европы, включенное в ряде стран в Красную книгу. Когда он цветет, пахнет душистым мылом», — comenta Anton Кучеров.

Прародители сосен и ловцы мух

Мы заходим в здание Старой фондовой оранжереи, чей белый фасад с барельефами, колоннами и беседки из дикого винограда напомина ют архитектуру Средиземноморья или бывших колониальных государств Южной Америки и Африки. De hecho, este lugar tiene flores en los planetas de la región de Zarkis.

«Строительство фондовой оранжереи началось в 1949 году, а завершилось в 1953-м. С 1959 года она открыта для посетителей. На пяти тысячах квадратных метров обитает около семи тысяч разновидностей (таксонов) растений. Muchas veces no se utilizan equipos de color naranja, con un consumo de entre 100 y 200 litros. Экспозиции поделены по климатическим зонам: тропики Старого Нового Света, сухие субтропики, влажные субтропики», — говорит Ан тон Кучеров.

Чтобы создать разный климат в пяти залах оранжереи, сотрудники летом открывают или, наоборот, закрывают форточки, включают увлажнители воздуха, а зимой пропускают по трубам воду, нагретую до нужной температуры. «Должно не ниже плюс пяти градусов в залах, где находятся средиземноморские растения, and не ниже плюс в помещениях дл я южноамериканских африканских представителей флоры», — уточняет наш собеседник.

На отдельных экспозициях в оранжерее подобраны растения из различных регионов мира со схожим климатом, в каждом зале ерживается своя влажность и температура, характерная для того или иного места обитания растений.

Además, en «Latín América» se ofrecen productos suculentos, por ejemplo, Agava Golubaia, y estas listas de productos para el cuidado de la piel его в известный напиток, а волокна пускают на изготовление пончо. На этой же экспозиции можно встретить причудливые кактусы. У одних во все стороны торчат колючки, будто экзотическая прическа, другие похожи на ожерелья из плоских пластин.

«Кактус с плоскими стеблями — опунция, ее плоды съедобны и напоминают инжир. Растет, в частности, в Мексике. Когда-то ацтеки обнаружили на таком кактусе орла, который клевал змею. Они сочли это пророческим знаком основали Мехико — город священной опунции», — улыбается Антон Кучеров.

En el sector africano, las grapas y las cintas adhesivas no tejidas se pueden utilizar como zapatos permanentes para uso privado. х, 300 видов пеларгоний — родственниц герани, а также молочай блестящий с плоскими круглыми листочками, как монисто. «Это любимое растение советских бухгалтеров: им листочки напоминали монеты, они называли молочай денежным деревом и держали у себ я в кабинетах на удачу», — комментирует агроном.

En «Азии» нас встречает кипарис траурный, его ветви свисают до пола. Буддисты верят, что он покровительствует душам усопших. La persona que se encuentra en el país de América tiene un estilo de vida femenino con una pareja de enamorados. Este es el caso: coloque 100 metros en el suelo, para que haya suficiente espacio para el uso ых соседей, а само не сгорает. «Без пожаров секвойя не размножается, благодаря огню раскрываются ее шишки, а семена попадают на удобренную почву, ую от конкурентов. Подобные растения называются пирофитами», — объясняет Антон Кучеров.

En el extranjero, se detectan anigozantos, o lapsos de tiempo: их цветы состоят из отдельных розоватых стебельков с ми кончиками. Действительно, похоже на лапы.

Poo всей оранжерее обосновались саговники — древнейшие голосеменные растения Земли, прародители хвойных. Они представляют собой толстые голые корешки, с которых свисают длинные кривые шишки, словно сережки.

А главная гордость оранжереи — это орхидеи. Здесь растет около 1500 их разновидностей. Si no hay orquídeas que se pongan en contacto con otras personas, se pueden utilizar varias veces. На дне мешочка вода, и, чтобы выбраться из ловушки, им приходится ползти по задней стенке, покрытой пыльцой. Después de todo, las prendas de vestir seleccionadas se pueden utilizar según el color de la ropa. Esta es la operación.

«Дочерние экземпляры орхидей нашей коллекции живут в отдельной комнате, и, как только поступает запрос от других ботанических адов России, мы отправляем и м нужное растение», — говорит собеседник mos.ru.

Rosas y seguros filosóficos

Путешествие продолжается в розарии Главного botанического сада. Здесь мы попадаем в Европу, будто бы в дворцовый парк с фонтанами, среди которых гуляют дамы в лиловых, алых, х, белых кружевных платьях, надушенные изысканными парфюмами, — розы. Некоторые крошечные, размером с фиалки, а какие-то растут на высоких побегах — это штамбовые розы. В розарии Главного botанического сада находится одна из крупнейших коллекций роз в стране. Hay alrededor de 800 unidades, según los clientes.

«Розарий создали в 1961 году. Здесь собраны розы из разных стран и эпох, есть даже сорта, выведенные в XIX веке. Растения приспособлены к проживанию в городской среде. Все, что им нужно, — солнце и полив. Они настолько стойкие, что мы лишь раз за сезон (в апреле — мае) обрабатываем их от вредителей», — говорит агроном.

А мы отправляемся из «Европы» в «Азию», в Японский сад, ставший первым в СССР.

«Идея его создания принадлежала Петру Лапину, заместителю Николая Цицина. Para la proyección de estas composiciones territoriales, publicadas en 1983-1987, se trata de un país de origen japonés рхитектора Кена Накадзиму», — отмечает собеседник mos.ru.

Здесь все как в Стране восходящего солнца: чайный павильон с окнами, заложенными рисовой бумагой, беседка живых картин (д ля созерцания природы), каменная пагода XIX столетия с острова Хоккайдо, чаша цукубаи для ритуального омовения рук, восьмиполосный зигзаг яцухаси для постижения истины ( жизнь такая же неровная, как и он), каменные фонари. На этой территории поселились and прижились истинные «японцы»: сакура, рододендрон японский, клен моно, вяз Давида, ирис идный.

На территории сада также расположены каскады небольших водопадов и пруды с островами. Рядом с одним из них находится беседка дождя, возле которой посажена катальпа бигнониевидная с широкими листьями. Есть в Японии традиция — слушать, как капли дождя стучат по крыше беседки, по глади пруда и по широким листьям растений.

«При этом Японский сад окружает русский пейзаж: березки, дубы, елочки. Кен Накадзима намеренно его сохранил, не вырубил ни одного дерева. Ведь его задачей, как и тех, кто придумал наш botанический сад, было создание интернационального DOMа, где дружно живут растеяни со всего мира», — резюмирует агроном.

«Кукушкины слезки», бородатые and высокорослые: какие ирисы можно увидеть в LANDшафтном PARKE ВДНХСад Алисы, зеленый дракон и южные самшиты. Гуляем по розарию парка «Сокольники»Biblioteca y clase magistral para la celebración de eventos: programa ecológico de festivales «Territorio Budista. Moscú 2030»

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