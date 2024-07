Инвесторы реализуют пять проектов КРТ на юго-востоке столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Привлеченные по итогам аукционов девелоперы и правообладатели площадок реорганизуют участки на юго-востоке Москвы общей площадью почти 75 гектаров. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На территории Юго-Восточного административного округа столицы инвесторы проводят редевелопмент участков площадью почти 75 гектаров. По пяти проектам комплексного развития территорий здесь возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая более 1,4 миллиона квадратных метров жилья, 545 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов и 169 тысяч квадратных метров производств. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 580 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 7,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано свыше 14 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки находятся в районах Выхино-Жулебино, Нижегородский, Рязанский и Печатники.

«Одна из самых больших площадок на юго-востоке города расположена в районе Печатники. Там на части бывшей промзоны “Южный порт” площадью почти 40 гектаров появится современный городской квартал, где возведут более одного миллиона квадратных метров жилья и 415 тысяч квадратных метров деловой и социальной недвижимости. В числе объектов запланировано строительство образовательного комплекса для более чем 1,5 тысячи учеников и 675 воспитанников, а также подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Кроме того, здесь появятся офисы, торговые центры, магазины, отделения банков, кафе, рестораны и причалы для маломерных судов. Также по проекту планируется благоустройство набережной», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В 10 округах столицы построят технопарки по программе комплексного развития территорийЧисло проектов КРТ в стадии реализации выросло более чем в 11 раз за три годаСергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице

По программе комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141773073/

MIL OSI