Жилье и деловые кварталы появятся в девяти районах САО в рамках 11 проектов КРТ

Редевелопмент 242 гектаров земли на севере Москвы проводят в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Реорганизацией территорий занимаются правообладатели участков и привлеченные по результатам торгов компании. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 гектара в период от четырех до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы — всего появится свыше шести миллионов квадратных метров недвижимости. В новых общественно-деловых и промышленных объектах создадут примерно 68,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадок превысят 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 27 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Проекты реализуют в районах Беговой, Восточное Дегунино и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошевский.

«Больше всего проектов на севере столицы девелоперы реализуют в районе Восточное Дегунино. Здесь на территории бывшей промзоны “Вагоноремонт” в стадии реализации находится два проекта комплексного развития. Договоры по этим площадкам заключили в 2023 году. На участках общей площадью около 18 гектаров в течение шести лет с момента подписания планируется построить более 379 тысяч квадратных метров недвижимости. Так, возведут 165 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 16,5 тысячи квадратных метров для программы реновации и других городских проектов, свыше 214 тысяч общественно-деловых и промышленных объектов, среди которых технопарк, производство, логистический центр и спортивный комплекс. Сейчас продолжаются работы по освобождению этих площадок от текущей застройки», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

Собянин: КРТ помогает делать городские кварталы современными и привлекательными

