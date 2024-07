В НИУ ВШЭ открывается онлайн-школа УНИК+

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики"

Школа предполагает углубленное изучение предметов в небольших группах в кружковом формате под руководством ведущих преподавателей страны. Ученики с 5-го по 8-й класс смогут выбирать предметы школьной программы, такие как математика, история или физика, подтянуть финансовую грамотность, а также осваивать креативные направления — моду, дизайн и современное искусство. Проект реализуется Школой дизайна и факультетом довузовской подготовки НИУ ВШЭ.

Евгений Рубан, организатор УНИК+, заместитель руководителя Школы дизайна НИУ ВШЭ, рассказывает, что еще в 2019 году начала работать Детская школа дизайна. «Сейчас у нас 28 курсов по 11 креативным направлениям. В этом году мы запускаем собственную LMS-систему, на которой представим онлайн-курсы не только в сегменте дизайна и искусства», — отмечает он. Из этого проекта и выросла идея онлайн-школы УНИК+, говорит Евгений Рубан: «Мы сами — родители и понимаем проблемы, с которыми сейчас сталкиваются дети в школе, поэтому нам хочется им помочь». Школа УНИК+ — это послешкольное обучение по расписанию в режиме реального времени в небольших группах от 8 до 12 человек. Занятия проходят в онлайн-формате на собственной образовательной платформе, их проводят преподаватели Высшей школы экономики по программам, утвержденным университетом. Евгений Рубан полагает, что школьное образование — важнейшее в жизни каждого человека. Углубленное изучение предметов расширяет кругозор и дает мощный задел для дальнейшей подготовки к жизни и выбору профессиональной траектории. «Важнейшую роль в школе играет учитель, поэтому мы работаем с фанатами своего дела, с теми, кто увлечен и способен заразить своей влюбленностью в предмет», — говорит Евгений Рубан. Для учеников УНИК+ доступна модульная система, позволяющая конструировать персональную образовательную траекторию в любое время года. Акцент сделан на практико-ориентированном обучении, что помогает одновременно развивать hard и soft skills. «Мы учим думать и разбираться в предмете, углубляем знания на основе увлечений и помогаем выбрать траекторию обучения, а также делаем упор на умение выполнять задачи и достигать поставленных целей, при этом работая как в команде, так и индивидуально», — добавляет Евгений Рубан. В школе предусмотрены регулярные входные и итоговые проверочные работы, отражающие прогресс обучающихся.

