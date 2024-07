Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он длился три недели. За это время свое желание стать частью кулинарного соревнования выразили более 70 поваров из разных регионов России. В их числе Москва, Московская, Челябинская, Рязанская, Ростовская, Костромская и Ивановская области, Ставропольский край, республики Северная Осетия, Бурятия, Карелия, а также Удмуртия.

Уже 6 августа участники продемонстрируют свое мастерство не только профессиональному жюри, в состав которого вошли пять московских рестораторов, но и всем посетителям форума-фестиваля.

«Ресторанный бизнес в столице развивается, и отрадно видеть, что гастрономических мероприятий, в том числе городских, становится больше. Очень важно, что эта тема стала одним из направлений форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, ведь к ресторанной отрасли так или иначе причастен каждый горожанин. Поэтому я с радостью принял предложение возглавить жюри этого конкурса. Думаю, что участникам есть чем всех нас удивить», — рассказал председатель жюри Дмитрий Левицкий.

Конкурсанты будут готовить в торговых шале. Пять из них оборудовали уличным грилем. Участники должны представить оригинальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей, приготовленное из отечественных продуктов. Один из шеф-поваров рассказал, что будет печь ялтинскую пшеничную лепешку на гриле со специями и паприкой, мидиями в темпуре, красным луком, овощами, ореховым соусом и сыром чеддер.

Гостей форума-фестиваля кулинары намерены угощать олениной с папоротником, лисичками и брусничным соусом, осетинскими пирогами и перепечами с сыром, чебуреками с командорским кальмаром и рыбой, хычинами с мясом халяль и соусом тузлук, плескавицей с урнебесом, корюшкой в булочке, драниками, сугудаем из нельмы с печеным картофелем, сливочной ухой лохикейто, чуду с говядиной халяль, чепалгашами с творогом и зеленью, курниками, буузами и другими блюдами.

«Мы с 2007 года занимаемся российской рыбой и стремимся сделать ее модной, ведь в России есть все свое: дальневосточные лососи, судаки, кальмары, устрицы, морские ежи и многое другое. И мы специально создали серию русских суши из дальневосточной дикой кеты, трески, кальмаров, креветок, а теперь хотим познакомить с ними всю Москву и показать, что из наших продуктов можно приготовить интересные и модные блюда», — рассказал кандидат в участники гастрономического конкурса, повар Ян Дмитренко.

Кроме того, повара приготовят и интересные десерты. Например, калинник и блины на гречневой опаре с печеными яблоками, соусом из домашней соленой карамели, шариком ванильного мороженого и кедровыми орешками.

Помимо этого, можно будет попробовать национальные блюда стран, представители которых участвуют в конкурсе «Московская a cappella». Среди них музыканты из Филиппин, Кубы, Аргентины, Китая, Индонезии, Южной Африки, Германии, Намибии, Японии, Замбии, Анголы и Белоруссии.

Для посетителей подготовили развлекательную программу с кулинарными соревнованиями. В их числе лепка пельменей и чистка картофеля на скорость, викторины и батлы среди участников проектов «Московское долголетие» и «Молодежь Москвы».

Кулинарное соревнование, которое пройдет на Манежной площади, объединит 40 ресторанов, кафе, баров и бистро. Их повара представят свои авторские блюда и поборются за ценные призы. Для гостей организуют кулинарные мастер-классы, где участники расскажут, как готовили угощения для конкурса. Лучших из них наградят в День города. Подробнее о гастрономической программе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» можно узнать на сайте.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Жители и гости столицы узнают все о технологиях, экономике, транспорте и промышленности в Москве. Для этого организуют культурные, спортивные и образовательные мероприятия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141805073/

MIL OSI