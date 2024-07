Более двух тысяч квадратных метров исторического паркета отреставрируют в усадьбе Останкино

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ходе реставрации усадьбы Останкино восстановят уникальные исторические паркеты. Их общая площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Они отличаются изысканностью рисунка, богатством цветовой палитры и многообразием пород древесины.

Останкинский дворец имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. На сегодня это единственное в России и одно из немногих в Европе театральное здание конца XVIII столетия, где практически без изменений сохранились интерьеры театральных фойе, сцена, зрительный зал, а также двухуровневое верхнее машинное отделение с механизмами. Уникальность и ценность останкинских интерьеров заключается в их подлинности. Золоченая резьба и бронза, лепнина, роспись, наборные паркеты, выполненные по образцу убранства императорских загородных дворцов, сохранились с конца XVIII века почти без изменений и обновлений.

«Паркетные полы — одна из главных ценностей интерьеров усадьбы, они поражают неповторимостью художественного образа, гармоничностью и мастерством исполнения. Сейчас в реставрационных мастерских находятся паркеты площадью около 450 квадратных метров, бережно демонтированные из Египетского павильона, проходной к нему и восточной галереи. Специально для них была разработана уникальная методика реставрации, позволяющая максимально сохранить все исторические элементы: доски щитов, плашки, крепления. К настоящему моменту уже приведено в порядок 65 процентов подлинных исторических паркетных щитов, которые находятся в мастерских», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Особенно внимательно реставраторы следят за соблюдением температурного режима и уровня влажности. Паркет хранится в условиях, приближенным к тем, что были во дворце-театре, в неотапливаемых помещениях. Только на время работ щиты переносят в мастерскую, где температура не поднимается выше 20 градусов, а влажность составляет 45–55 процентов.

До начала реставрации основа щитов паркетов была расшатана, шиповые соединения разбиты, на досках имелись многочисленные дефекты. Сохранившиеся паркетные клепки разной толщины были повреждены и частично утрачены. Клепки, по краям перекрывающие смежные щиты, отсутствовали или сломались.

К работам привлекли заслуженных специалистов с высшей категорией аттестации по реставрации паркетных полов. Они маркируют каждый фрагмент и составляют картограмму утрат. Все работы проходят под контролем специалистов Мосгорнаследия и Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» на основании согласованной проектной документации и выданных разрешений.

При восстановлении конструкции важно вернуть ей способность выдерживать нагрузку и при этом сохранить ее исторический облик. Для этого на тыльной стороне щитов в отдельных случаях устанавливают специальный дублирующий каркас, так называемый паркетаж, как на досках икон или картинах европейских мастеров. Отсутствующие фрагменты плашек восполняют деталями из аналогичных пород древесины, а мелкие утраты — с помощью цветного твердого воска, чтобы вернуть паркету изначальный художественный рисунок.

По информации специалистов музея-заповедника «Останкино и Кусково», паркет в парадных интерьерах дворца-театра усадьбы Останкино укладывали в несколько периодов. На первом этапе (1792–1794 годы) здесь были выполнены полы с несложным геометрическим рисунком, созданные с использованием трех-четырех местных пород древесины. Именно такой паркет находится в Египетском павильоне дворца.

Паркеты второго и третьего этапов строительства (1796–1797 годы и 1799 год) большей частью были выполнены на заказ в Санкт-Петербурге в мастерской И.Г. Тауде и других специалистов и дополнены экзотическими породами дерева. Это полы Голубого зала и верхней наугольной комнаты окнами в сад. Авторами проектов, предположительно, были те же архитекторы, что создавали дворец-театр. Среди них Винченцо Бренна и Франческо Кампорези, а также крепостные мастера Павел Аргунов, Алексей Миронов и Григорий Дикушин.

В 1812 году паркеты ремонтировали. В 1856-м поводом для работ стала подготовка к приему в Останкине императора Александра II с семьей в дни коронационных торжеств. В отдельных помещениях ремонт делали в 1867 году, к свадьбе Сергея Шереметева. Работы 1894–1896 годов затронули полы всех помещений первого этажа. Они были разобраны вместе с подрешетками, черным накатом и переводами. Кроме того, ремонт делали в 1908 году в связи с плохим состоянием конструкций здания, а также еще трижды на протяжении XX века.

