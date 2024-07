Беговые дорожки, карусели, скалодром: как обустроили зону отдыха в районе Преображенское

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Зоны отдыха появились в районе Преображенское вдоль реки Яузы. Благоустройство провели в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

«За счет инвестора на Краснобогатырской улице обустроены общедоступные городские территории: набережная для прогулок и отдыха длиной в один километр, беговые дорожки, двор с детским городком и зоны со спортивными тренажерами. Общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара. Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, соблюдение требований которой на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор», — сообщил глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.

Жилой комплекс, рассчитанный на 808 квартир, ввели в эксплуатацию в конце июня текущего года. Сейчас собственникам квартир выдают ключи. Внутренний двор жилого комплекса поделили на зону для функционального тренинга с уличными тренажерами, площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон. Также установили стол для настольного тенниса. Кроме того, смонтировали игровой комплекс с качелями, каруселью, тоннелем, многофункциональной горкой и уличным скалодромом.

На территории комплекса высадили 70 крупных деревьев и 500 кустарников и реализовали концепцию «двор без машин». По всему периметру установили удобные скамейки и беседки-павильоны из натуральных материалов.

«Жилой квартал, вписанный в природный ландшафт реки Яузы, создает единое целое с окружающей застройкой и способствует организации удобной и красивой среды для проживания. Выход на благоустроенную набережную оборудован лестницами с балюстрадами из светлого мрамора, также сюда вернули восстановленный исторический памятник воинам — работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории», — рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство объектов на всех этапах. Инспекторы комитета и специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве за время возведения корпусов жилого комплекса на Краснобогатырской улице провели 38 выездных контрольно-надзорных мероприятий. Они оценивали соответствие качества выполняемых работ и используемых материалов проектной документации.

https://www.mos.ru/news/item/141790073/

