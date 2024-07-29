Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Зоны отдыха появились в районе Преображенское вдоль реки Яузы. Благоустройство провели в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов. Разрешение на ввод объектов в эксплуатацию оформил Мосгосстройнадзор.

«За счет инвестора на Краснобогатырской улице обустроены общедоступные городские территории: набережная для прогулок отдыха en varios kilómetros, grandes ciudades, grandes ciudades y zonas de trenes deportivos. Общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара. Работы выполнялись в соответствии с проектной документацией, соблюдение требований которой на всех этапах контролировал йнадзор», — сообщил глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы

Antón Слободчиков.

Estos complejos, distribuidos en 808 квартир, se encuentran en una sola habitación. Сейчас собственникам квартир выдают ключи. Внутренний двор жилого комплекса поделили на зону для функционального тренинга с уличными тренажерами, площадки для игры утбол, баскетбол, волейбол и badminton. Также установили стол для настольного тенниса. Además, se incluyen complejos de dispositivos integrados con cámaras, dispositivos móviles, toneladas, dispositivos múltiples y un sistema de calefacción.

En el territorio hay un conjunto completo de 70 krupnyх derevьев y 500 kustarnikov y reflexiones de conceptos «para una buena máquina». El perímetro del perímetro está compuesto por materiales naturales.

«Жилой квартал, вписанный в природный ландшафт реки Яузы, создает единое целое с окружающей застройкой и способствует зации удобной и красивой среды для проживания. Выход на благоустроенную набережную оборудован лестницами с балюстрадами из светлого мрамора, также сюда вернули ы istorichеский памятник воинам — работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории», — рассказал главный архитекто р столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству

Сергей Кузнецов.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство объектов на всех этапах. Comité de inspectores y especialistas del centro de expertos, inspección e investigación de los empleados комплекса на Краснобогатырской улице провели 38 выездных контрольно-надзорных мероприятий. Sólo hay una copia de seguridad de los robots y los materiales utilizados en los documentos adjuntos.

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