Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На нескольких улицах в центре Москвы 2 августа и в ночь с 3 на 4 августа будет закрыто движение транспорта. Это связано с празднованием Ильина дня и проведением Ночного забега.

Так, 2 августа с 06:00 до 13:00 будут действовать ограничения в районе Красной площади. Автомобилисты не смогут проехать по улице Ильинке от Новой площади до дома 5 на Красной площади. Кроме того, на этом участке будет запрещена парковка 2 августа с 00:01 до окончания мероприятий, посвященных Ильину дню.

В ночь с 3 на 4 августа в районе Хамовники в связи с проведением массового забега временно закроют движение транспорта. Нельзя будет проехать с 21:30 3 августа до 01:00 4 августа на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. Кроме того, с 22:00 3 августа до 00:45 4 августа перекроют движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, строения 4 на Фрунзенской набережной. Парковка на участках будет запрещена с 00:01 3 августа до окончания забега.

Водителей просят быть внимательнее и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений. Все подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141609073/

MIL OSI