130 инженерных сооружений Москвы очистили пескоструйным способом

В этом году в Москве провели пескоструйную очистку 130 объектов. Среди них — Большой Каменный и Крымский мосты, перильные ограждения объектов на МКАД, Третьяковском, Бородинском, Андреевском и Новоарбатском мостах. Кроме того, были очищены бетонные поверхности всех остекленных пешеходных переходов на МКАД (51 объект).

Общая площадь обработанных поверхностей составила больше 145 тысяч квадратных метров. Всего на этот год запланирована очистка более 170 инженерных сооружений.

Пескоструйный аппарат работает следующим образом: песок подается по шлангу под большим давлением и убирает различные загрязнения — старую краску, ржавчину, грязь и налет. Давление для каждой поверхности специалисты подбирают индивидуально, оно может достигать 7,5 атмосферы. Это позволяет не только эффективно очистить поверхность, но и подготовить ее перед антикоррозийной и лакокрасочной обработкой.

Работы можно проводить и в ночное время. Перед началом на проезжей части устанавливают защитные ограждения и строительные конусы, а на мостовых сооружениях — защитные экраны для предотвращения загрязнения воды. Одна бригада из пяти специалистов за смену может обработать более 100 квадратных метров поверхности.

Перечень объектов, которые очищают пескоструйным способом, ежегодно обновляется — все зависит от текущего состояния сооружений. Гранитные и каменные конструкции очищают каждый год, а металлические элементы — раз в пять лет.

