Хранители книг и спаситель Сириуса. Что почитать всей семьей

Каждые выходные сотрудники московских читален рассказывают о книгах, с которыми и дети, и родители отлично проведут время. Екатерина Сергеева из библиотеки № 187 выбрала несколько произведений, которые прекрасно подойдут для летнего чтения.

Забронировать заинтересовавшую книгу можно с помощью сервиса «Библиотеки Москвы».

Малышам

«Якоб — лучший друг Конни» Лианы Шнайдер

Для самых маленьких хочу посоветовать чудесную серию книг, созданную немецкой писательницей Лианой Шнайдер. Простые небольшие истории о мальчике по имени Якоб помогут детям развиваться, осваивать важные навыки и знакомиться с миром. Эти рассказы объяснят ребенку, как говорить, чтобы его слышали, и как строить отношения со всеми вокруг.

В серии уже 25 книг. Среди них «Якоб в детском саду», «Якоб говорит “нет”», «Якобу соска больше не нужна», «Якоб учится общаться» и многие другие. Эта серия станет настоящим другом для вас и вашего малыша. Книги небольшого формата, с плотными страницами — это очень удобно, если вы захотите взять их в путешествие или на прогулку.

«Лучший друг — Конни» Лианы Шнайдер

Еще одна серия Лианы Шнайдер, в которой речь идет уже о Конни, старшей сестре Якоба. Прелесть серии в том, что ребенок может расти в прямом смысле слова вместе с книгами. Все начинается с историй для самых маленьких, они подойдут даже тем, кому всего три года, и поддержат в освоении новых полезных привычек и навыков — например, «Конни учится определять время», «Конни помогает маме», «Конни и эмоции» и многие другие.

Серия выходит уже 20 лет. За это время Конни выросла и стала героиней захватывающих детективов, которые будут интересны детям в возрасте от восьми до 12 лет. Книги также касаются разнообразных жизненных ситуаций, с которыми сталкивается ребенок.

Детям постарше

«Хранители» Олега Роя

Захватывающая трилогия о фантастических приключениях Жени Лыкова не оставит равнодушными даже взрослых. Вместе с дедушкой и подругой, обожающей книги, заядлый геймер Женя переносится на страницы известных произведений, чтобы спасти их.

Здесь и увлекательный сюжет, и яркие персонажи, и настоящие чудеса. Современный писатель Олег Рой пишет легко и с юмором, поэтому его истории читаются на одном дыхании. В серию входят «Повелитель книг», «Загадка Атлантиды» и «Ловцы драконов».

«Рыбы не тают» Жефа Артса

Главный герой, мальчик по имени Матти, вместе с отцом заводит красивых тропических рыбок. Но потом в семье происходит разлад: папа впадает в депрессию, становится печален и лишается сил, а мама вовсе грозится продать всех рыбок. Тогда Матти решает спасти одну из них, петушка Сириуса, и задумывает совершить невероятное ночное путешествие. Он верит, что такой поступок, может быть, вернет папу к нормальной жизни.

Нидерландский писатель Жеф Артс создал прекрасную историю о семье, где все друг друга любят, но не понимают. Он рассуждает о том, как ребенку важно, чтобы его слушали и слышали. Читается книга легко, а важные вопросы, о которых в ней говорится, благодаря этому становятся понятны и совсем юным читателям.

Подросткам

«Сосновая крепость» Екатерины Аксеновой

Дружба — это прекрасно, но она не всегда бывает простой, не всегда удается ее сохранить. Именно об этом и рассказала в своей книге современная писательница Екатерина Аксенова.

14-летний Роман впервые уезжает на дачу без родителей и проводит там время в полном одиночестве. У него есть скетчбук для рисования и старый дедушкин фотоаппарат — что еще нужно для счастья? Но приезд лучшего друга Яна переворачивает все с ног на голову. Чувствительный, внимательный и неуверенный в себе Рома понимает, что Ян бывает опасен и с ним очень трудно спорить. Дело осложняется тем, что Рома обязан другу жизнью — тот спас его из воды шесть лет назад.

Писательница конструирует очень реалистичные ситуации, талантливо рассказывает о внутреннем мире подростков. Легкий текст, солнечные иллюстрации и отличный сюжет — все это ждет вас в книге Екатерины Аксеновой.

Как увлечь ребенка чтением: лайфхаки библиотекарей

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».

