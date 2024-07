Традиции праздника: как в разные годы отмечали день рождения ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В первые дни августа ВДНХ отметит 85-летие. За свою продолжительную историю она не раз меняла название и направление деятельности. Здесь появлялись или открывались вновь знаковые объекты, что нередко было приурочено к торжественным датам. Рассказываем, как отмечали юбилеи главной выставки страны прежде и чем они были примечательны.

Юбилей и второе рождение

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСВХ) открылась в 1939 году, а первую ее значимую дату отметили через 15 лет. Она пережила коренную реконструкцию и обрела новую жизнь, став символом послевоенного восстановления страны и ее победы над фашизмом. По сути, 1 августа 1954 года можно назвать днем второго рождения ВСВХ.

Погрузиться в праздничную атмосферу того дня помогают фотографии и газетные публикации, хранящиеся в архиве ВДНХ. Благодаря статьям периодического издания выставки — газеты «За передовой опыт», а также архивным фото сегодня можно узнать, что 1 августа 1954 года состоялся большой всенародный праздник, который длился с утра до позднего вечера. Со стороны Садового кольца въезд на 1-ю Мещанскую улицу был увенчан двумя башнями с надписями: «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 1954 года».

В тот день на ВСХВ прошел торжественный митинг. Под звуки гимна над главным павильоном был поднят красный флаг, и одновременно с ним поднялись флаги над павильонами всех союзных республик. Играли духовые оркестры, из репродукторов лились песни, били фонтаны, построенные к открытию выставки после реконструкции, и возле каждого из них стояли сотни восхищенных людей.

Старт новой жизни

В 1959 году главная выставка страны отметила 20-летие со дня открытия. Именно в этом году она обрела новое название — Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

Выставку стали образно называть всенародным университетом передового опыта. Она демонстрировала все самое лучшее, чем гордилась страна. Приоритетом ее деятельности стали демонстрация новейших достижений науки, техники, культуры и обучение работников всех отраслей народного хозяйства передовым методам производства.

В тот же год на ВДНХ появился очередной предмет гордости — первый в СССР круговой панорамный кинотеатр. Строительство курировал лично Н.С. Хрущев. Павильон «Круговая панорама» был возведен в рекордно сжатые сроки — всего за четыре месяца.

Возрождение и сохранение наследия

С 1992 по 2014 год ВДНХ была Всероссийским выставочным центром. В год 75-летия выставке вернули историческое название, а Сергей Собянин инициировал программу «Возрождение ВДНХ». В том же году на площади Промышленности рядом с ракетой-носителем «Восток» и павильоном «Космос» почетное место занял макет орбитального корабля «Буран БТС-001». Тогда же к ВДНХ присоединили парк «Останкино».

В рамках празднования 75-летия ВДНХ в зеленом театре прошли выступления известных коллективов и исполнителей. А в главном павильоне открылась выставка, посвященная истории ВДНХ. На интерактивных экранах посетители смогли увидеть архивные фотографии, эскизы архитекторов, а также послушать подробные рассказы о каждом павильоне.

В 2019 году, когда отмечалось 80-летие выставки, в правом крыле арки главного входа открылся музей ВДНХ, в павильоне № 58 «Земледелие» — музей славянской письменности «Слово». В отреставрированном павильоне № 13 «Здравоохранение» был создан Музей Востока, а в павильоне № 25 — интерактивный учебно-методический центр «Нефть». В тот же году после масштабной реставрации начали работать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». В честь праздника тогда на 20 площадках состоялось более 50 мероприятий.

Сегодня ВДНХ продолжает многолетние традиции празднования своих юбилеев. В этом году она вновь готовит торжества для гостей.

https://www.mos.ru/news/item/141787073/

