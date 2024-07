Сословие и род деятельности: какую информацию о предках можно найти в метрических книгах Главархива Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Метрические книги православных церквей Москвы и Московской губернии остаются самыми востребованными документами, хранящимися в столичном Главархиве. В них представлена информация о рождении, браке и смерти жителей. Она может быть полезна горожанам, которые интересуются историей своих семей.

В метрических книгах можно найти важные сведения о своих предках. Например, в актовых записях о рождении, помимо имен, указывалось место приписки, сословие, род деятельности и информация о крестных родителях. В актовых записях о браке есть данные о женихе и невесте, такие как возраст, сословие, имена родителей или поручителей.

Для удобства Главархив Москвы оцифровывает метрические книги и публикует их в онлайн-сервисе «Моя семья». Сейчас здесь доступно почти 12 миллионов страниц документов. В дополнение к ресурсу Главархив Москвы и крупная российская коммуникационная компания создали портал «Поиск по архивам». Он позволяет расшифровывать рукописные записи из метрических книг при помощи нейросетей. Теперь достаточно вбить в поисковую строку фамилию, имя и отчество человека, а затем выбрать нужные результаты из предложенных.

Как появились метрические книги

В начале XX века в Москве и Московской губернии насчитывалось более 1,4 тысячи православных церквей. Свыше 300 из них располагались в столице. Метрические книги велись священниками в течение года в хронологической последовательности. Самые ранние из сохранившихся в Главархиве относятся к 1760-м годам. Например, в собрании есть метрическая книга Григория Неокесарийского за 1764 год. Однако существуют и более ранние документы, относящиеся к другим конфессиям. Так, метрические книги евангелическо-лютеранской церкви Святого Михаила, которая находилась в Немецкой слободе (сейчас — Басманный район), датируются 1694 годом.

Метрические книги состояли из трех частей и содержали записи о родившихся, бракосочетавшихся и умерших. В XVIII и начале XIX века разделы вели на одной странице в виде трех столбцов. Позже форма метрических книг изменилась, появились три отдельные части. Для каждой печатали специальные бланки с графами. До 1917 года метрические книги велись в двух экземплярах. Первый хранился в приходской церкви и в конце года полностью переписывался, а второй передавался в Московскую духовную консисторию.

После принятия Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве в 1918 году метрические книги отменили. Их заменили актовыми и реестровыми документами в местных органах ЗАГС.

В столице проживали представители разных конфессий, а в городе располагались католические и лютеранские храмы, реформатская церковь, мечети, синагога. В Главархиве Москвы сохранились книги, в которые заносились актовые записи о рождении, браке и смерти людей других вероисповеданий. У таких документов были свои особенности. Например, метрические книги, которые велись в мечетях, имели примерно те же графы, что и у церковных, но начинались с части об умерших. Затем была информациях о бракосочетавшихся, а после — о родившихся. Это связано с тем, что на арабском языке текст читается справа налево.

Сейчас в Главархиве Москвы хранятся актовые записи о выдающихся личностях. Так, в собрании есть метрические книги с информацией о рождении Александра Пушкина, Федора Достоевского, Софии Круковской (Ковалевской), браке Николая Карамзина и других. Кроме того, сохранилась запись о браке графа Николая Шереметева и бывшей крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой.

