Собянин: 439 мастерских и лабораторий колледжей будут переоснащены до конца года

В колледжах Москвы с начала года открыли 55 новых мастерских и лабораторий, а также модернизировали 147 существующих. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Поставили свыше шести тысяч единиц оборудования. В программе обновления участвуют колледжи, выпускающие профессионалов самых разных направлений», — отметил Мэр Москвы.

Так, в образовательном комплексе градостроительства «Столица» открыли две лаборатории — для испытания строительных материалов и работы с геопространственными технологиями.

В политехническом колледже № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина появились три площадки, где готовят мастеров слесарных работ и других специалистов для промышленной и транспортной отраслей.

Лаборатории для разработки веб-приложений, построения информационных систем, связи и баз данных переоснастили в колледже связи № 54 имени П.М. Вострухина.

«Всего до конца года планируем модернизировать и переоборудовать 439 лабораторий и мастерских, а также создать 208 новых. В этом нам помогают крупные работодатели города. Предприятия улучшают инфраструктуру колледжей и актуализируют образовательные программы», — добавил Сергей Собянин.

