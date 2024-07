Собянин: Службы города проложили 165 км электросетей для Троицкой линии метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва — лидер по созданию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Воплощать проекты в жизнь помогают городские службы и энергетики. При строительстве Троицкой линии метро специалисты проложили почти 165 километров электросетей к восьми станциям», — отметил Мэр Москвы.

Для второго этапа реконструкции поликлиник электросетевые компании построили 63 и модернизировали шесть трансформаторных и распределительных подстанций, а также переложили почти 200 километров кабельных линий. Кроме того, в столице отремонтировали тепловые сети на 100 объектах, меняют оборудование еще на 36 тепловых пунктах и обновили сети водоснабжения.

До конца года к электросетям подключат 74 дома по программе реновации. Помимо этого, городские службы готовят инфраструктуру для развития территорий Мневниковской поймы, индустриального парка «Руднево» и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

«Чтобы подключить объекты к инженерным сетям, прокладывают кабельные линии, строят трансформаторные подстанции, распределительные пункты, канализационно-насосные станции», — уточнил Сергей Собянин.

Сергей Собянин сообщил о планах развития Мневниковской поймы

