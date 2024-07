Пять ароматов для столичных поликлиник представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» посетителям площадки в Гостином Дворе предложат оценить фруктовые, цветочные и травяные ароматы и выбрать один из них для столичных поликлиник. Проголосовать можно с 1 августа по 8 сентября.

Это второй этап отбора. Первый прошел в июне на улицах города, в нем приняли участие почти 50 тысяч человек. С небольшим отрывом на первое место вышел аромат свежей травы — за него отдали около 11 тысяч голосов.

На форуме москвичи смогут оценить воздействие запахов в помещении с помощью арт-инсталляции «Аромат медицины». Запахи не имеют названий и описаний, их обозначили цифрами, чтобы посетители ориентировались исключительно на обоняние. Все ароматы гипоаллергенные и безопасные.

Город активно развивает московскую медицину. Столичные поликлиники преображаются и становятся уютными и технологичными. Для максимального комфорта пациентов важна каждая деталь — вплоть до запахов, ведь доказано, что они могут снизить волнение и создать благоприятную атмосферу и исцеляющую среду.

На сайте форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» опубликована программа на первые две недели августа

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

