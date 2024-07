Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Российские лекарства, а также лекарства, производство которых локализовано в России, получат приоритет при включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень дорогостоящих лекарственных препаратов. Постановление, изменяющее правила формирования этих перечней, подписано.

Актуализированные правила также предполагают новый подход к комплексной оценке лекарственного препарата, представленного для включения в перечень ЖНВЛП и перечень дорогостоящих лекарственных препаратов. В случае если комиссия Минздрава отклонит заявку производителя на включение в перечни, он сможет представить доработанное исследование, содержащее более полную информацию о характеристиках препарата. Это изменение будет стимулировать компании представлять более полные и качественные исследования своей продукции.

В целом принятые решения позволят обеспечить стабильность лекарственного обеспечения в условиях санкционного давления.

Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Всего в перечне ЖНВЛП – более 820 медикаментов.

Документ будет опубликован.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52245/

MIL OSI