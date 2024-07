Поздравляем с днём PR-специалиста!

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 июля 2003 года министром труда и социального развития Российской Федерации Александром Починком было подписано постановление о внесении квалификационных характеристик специалистов по связям с общественностью в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). На следующий год сообщество PR-специалистов со свойственной им инициативностью отметило годовщину государственной регистрации их профессии и с тех пор делает это на регулярной основе.

Несмотря на то, что эта специализация была принята как профессия только в ХХ веке, PR-щики были всегда. Глашатай сообщал о новых указах, трактирщик зазывал в своё заведение, трубадур восхвалял даму сердца, а бродячие музыканты посредством своих стихов и баллад прославляли подвиги героев. Но радиус донесения их информации ограничивался громкостью голоса. Со временем развитие коммуникационных технологий привело к тому, что информацию стало возможно доносить почти в любую точку Земли. Вот тогда и понадобились профессионалы по связям с общественностью – объём работ в этом направлении стал слишком большим для непосредственных производителей товаров и услуг.

Сейчас без PR-отдела или наёмных специалистов (фрилансеров) не может существовать ни одна компания, производство или общественный институт. Такое важное дело требует специального высшего образования. В Государственном университете управления кафедра «Связи с общественностью» была открыта в 1998 году. В 2012 году её объединили с основанной в 2001-ом кафедрой рекламы и вся структура обучения приняла окончательную форму.

Поздравляем с профессиональным праздником преподавателей и студентов кафедры рекламы и связей с общественностью. Всегда будьте доброжелательны, обаятельны, изобретательны, многогранны, всесторонне информированы и умело управляйте общественным мнением, но главное делайте свою работу с любовью!

