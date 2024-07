На севере Москвы ведется реконструкция сети газоснабжения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках программы модернизации газовых сетей Москвы в Северном административном округе обновляют участок газопровода низкого давления — от улицы Юннатов до улицы 8 Марта.

«Взамен старых стальных газопроводов протяженностью более 2,5 километра специалисты Мосгаза прокладывают новую сеть низкого давления из полиэтиленовых трубопроводов, обладающих высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и перепадам температуры. Из-за близкого расположения места работ к учебным заведениям особое внимание уделяется применению современной техники с минимальным уровнем шума», — рассказал руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслав Торсунов.

Реконструкция обеспечит бесперебойное газоснабжение жилых кварталов районов Аэропорт и Савеловский. Специалисты Мосгаза используют материалы отечественного производства, которые отвечают всем современным нормам и требованиям безопасности. Работы планируют завершить к концу 2024 года. Новая газовая сеть прослужит не менее 40 лет.

Завершена модернизация газорегуляторного пункта на юго-западе Москвы

https://www.mos.ru/news/item/141796073/

