Мэр Москвы рассказал, как за пять лет преобразился район Некрасовка

В столице продолжается развитие района Некрасовка. Одна из главных задач — улучшение транспортной инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«В 2019 году мы построили здесь метро и для обслуживания поездов открыли электродепо “Руднево”. На базе станции “Некрасовка” создали транспортный узел — он стал главным общественным пространством района. Неподалеку появился дворец спорта с бассейнами и ледовой ареной, а также большой ландшафтный парк», — отметил Мэр Москвы.

Через район Некрасовка проходит новая магистраль — Московский скоростной диаметр. Участок шестиполосной трассы начинается у станции метро «Лухмановская», пересекает несколько улиц, реку Пехорку и соединяется с дорогой М-12 «Восток».

Помимо этого, в районе провели работы по благоустройству, в том числе на Покровской улице. Развивается и социальная инфраструктура Некрасовки. За пять лет здесь построили 10 детских садов, четыре школы, два спортивных объекта и подстанцию скорой помощи.

«В следующем году достроим новую детско-взрослую поликлинику. Сейчас уже приобретают свои очертания будущие кабинеты медучреждения — идет возведение внутренних стен, продолжается отделка и монтаж инженерных систем», — добавил Сергей Собянин.

