Концерты — на сцене, творчество — в шале: в СЗАО для фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» можно забронировать площадку на любой вкус

На площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» гости могут потанцевать, заняться спортом, порисовать, сделать своими руками сувениры, сразиться в настольные игры или посмотреть красочные шоу. Тем, кто сам хочет провести необычную встречу для всех желающих, для бронирования предлагают более 600 мест в разных районах города. Вопросы по организации помогут решить специалисты горячей линии.

Мастер-классы среди советского ампира

На Митинской улице площадку проекта «Московские сезоны» оформили в духе величественного советского ампира. В роскошном шале для анимации, украшенном колоннами и гирляндами цветов, можно провести камерную встречу. Она вмещает до 10 гостей, им разрешается захватить еду и напитки. Есть электрические розетки и вайфай. В распоряжении арендатора — техническое помещение и точка сбора отходов. Материалы можно разместить в комодах и стеллажах. Шале уже забронировали для проведения занятий по нейрографике, психологии и изготовлению игрушек.

На фестивальной площадке на Митинской также есть концертная сцена, где удобно организовать танцевальные классы, театральные постановки, литературные чтения или музыкальные выступления. На представления можно пригласить до 30 зрителей. Проезд транспорта разрешен только для разгрузки, а при проведении мероприятий уровень шума не должен превышать 75 децибел. При необходимости можно обратиться к специалистам технической поддержки, подключиться к вайфаю или электросети, использовать искусственное освещение. Здесь регулярно проходят танцевальные и функциональные тренировки для участников проектов «Спортивные выходные» и «Московское долголетие», а в конце июля можно будет послушать песни, которые исполнял Владимир Высоцкий.

Для бронирования открыта круглая жаровня, обрамленная колоннами. Она оборудована дровяным грилем и подойдет организаторам кулинарных мастер-классов или ярмарок. Арендатор сможет подключиться к вайфаю и электричеству, а также хранить необходимые материалы в техническом помещении. Для удобства посетителей неподалеку есть городская парковка и кафе. Сегодня доступно много удобных слотов для проведения мероприятий.

«Лето в Москве. Все на улицу!»: 100 самых активных предпринимателей получат поддержку от города на продвижение

Концерт в средневековых декорациях

Сцена на фестивальной площадке на Авиационной улице похожа на средневековый замок с башенками на крыше и со скульптурами львов у подъездной дороги. В таком окружении любой спектакль, концерт или цирковое представление станут еще интереснее. Артисты смогут сложить реквизит в техническом помещении, подключить оборудование к электричеству, воспользоваться вайфаем. Зрителям разрешается взять с собой еду и напитки. Совсем скоро здесь состоятся танцевальные мастер-классы, функциональные тренировки и спектакль-фарс.

Более камерные встречи позволяет провести анимационное шале со скульптурами львов у входа. В просторном помещении можно организовать тематические и творческие мастер-классы, турниры по шахматам и другим интеллектуальным играм. Здесь есть стулья и столы, комоды, стеллажи. Площадка закрытая, поэтому мероприятия можно проводить в любую погоду. Арендатору доступны вайфай, техническое помещение и точки подключения к электросети. Шале часто становится местом встречи участников проекта «Столица добрых дел».

Неподалеку можно арендовать жаровню с дровяным грилем для проведения кулинарных занятий и винтажных ярмарок. Звукоусиливающее оборудование там запрещено, есть доступ к техническому помещению, розеткам, водопроводной воде и точке сбора отходов. Арендатор сможет проехать к площадке на автомобиле для разгрузки. Сейчас в расписании есть свободные даты для бронирования.

Семь тысяч горожан оценили мероприятия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Спорт и зрелища в парках

Любителям больших открытых пространств подойдет фестивальная площадь в ландшафтном парке «Митино». Она вмещает до 50 посетителей и позволяет использовать звукоусилители. Стоит обратить внимание, что дополнительного оборудования не предоставляют. Здесь можно организовать мастер-классы, интеллектуальные игры, занятия по йоге или концерт. В случае возникновения трудностей на помощь придут специалисты технической поддержки. На площадке проводят тренировки по единоборствам и учат танцевать зумбу.

В парке «Северное Тушино» разместилась концертная сцена. Сюда можно пригласить более 100 зрителей. Она подходит как для массовых тренировок на свежем воздухе, так и для камерных литературных чтений и пленэров. Посетители могут отдохнуть на комфортных лавочках. Территория и сцена хорошо освещены, поэтому подходят для организации вечерних мероприятий. Есть точки сбора отходов и подключения к электросети. В ближайшее время на площадке пройдут мастер-классы по йоге и регби, а также выступления музыкальной группы «Где-то там» и певицы Леоры.

Организовать кинопоказ, состязание по падел-теннису, игровые турниры или уличный фитнес позволяет сцена в детском парке «Четыре стихии». Рядом с ней находятся четыре уникальные игровые площадки, оформленные в стиле разных сезонов. Гостям разрешено приносить еду и напитки, а также взять с собой питомцев. На площадке можно бесплатно припарковаться. Совсем скоро посетителям расскажут, как вырастить из косточки экзотическое растение, обучат приемам карате и капоэйры, а для детей проведут обучающие занятия по рисованию и игры на свежем воздухе.

Горячая линия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» приняла уже более двух тысяч звонков

Эстафеты и лекции на бульварах

Около ротонды на бульваре Генерала Карбышева можно забронировать полукруглую сцену, обрамленную лавочками для зрителей. Площадка подойдет для крупных музыкальных и цирковых представлений или небольших художественных выставок, пленэров и кинопоказов. Арендаторы смогут воспользоваться услугами технической поддержки, а для посетителей неподалеку работают точки питания и санузел. Все необходимое оборудование следует привезти с собой, проезд для разгрузки разрешается. Площадка пользуется популярностью: ежедневно гостей ждут творческие мастер-классы, спортивные праздники, лекции по развитию детей, эстафеты и настольные игры.

В бульварной зоне 6-го микрорайона в Митине разместилась уютная уличная сцена, где с комфортом размещаются до 30 зрителей. Для них можно организовать творческие и спортивные занятия или зрелищные мероприятия. Разрешено использовать звукоусилители. Есть возможность подключения оборудования к электричеству. Для проведения вечерних встреч световую аппаратуру потребуется привезти с собой. Посетители могут проехать к площадке на такси или оставить личный автомобиль на городской парковке неподалеку. Чаще всего здесь проводят игровые турниры, творческие вечера, интерактивные программы и спортивные праздники.

