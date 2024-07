Дмитрий Чернышенко: Крещение Руси определило вектор развития нашей страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 июля верующие отмечают День Крещения Руси – это значимое событие стало новой вехой в истории. Также эта дата в православном календаре считается Днём памяти князя Владимира, который сделал христианство государственной религией Древней Руси. С 1 июня 2010 года День Крещения Руси обрёл статус государственного праздника.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что Крещение Руси – один из великих праздников Русской православной церкви. Исторической датой принятия христианства на Руси считается 988 год.

«Князь Владимир оставил след в истории как объединитель и защитник русских земель, а также как мудрый политический деятель. Но важнейшим его свершением, определившим вектор развития нашей страны, конечно, стало Крещение Руси. Это значимое событие в истории России. Благодаря ему были заложены те духовно-нравственные ценности, которые являются определяющими для нашего народа и по сей день. Принятие христианства стало основой для формирования общей идентичности в многонациональной России. Сегодня вера и христианская культура продолжают оставаться нашим ценностным ковчегом», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в соответствии с указом Президента Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» именно православию принадлежит особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей.

Также Дмитрий Чернышенко напомнил, что по указам главы государства в 2022 году отмечалось 1100-летие крещения Алании, а в 2027 году пройдут празднования 800-летия крещения карелов.

Зампред Правительства также поздравил российских моряков с Днём Военно-Морского Флота, напомнив, что мореплаватели всегда верили в помощь святых покровителей – Андрея Первозванного, святителя Николая, Фёдора Ушакова.

Решение великого князя Владимира о новой религии было принято в определённой международной и политической обстановке. Принятие христианства языческим государством означало повышение статуса правящей династии, заимствование культурных и научных достижений восточной римской (византийской) цивилизации, принятие его в число равноправных субъектов международной дипломатии.

В 987–988 годах русские войска оказали помощь императору Византии Василию II в борьбе с другим претендентом на престол. Согласно ранее заключённому соглашению, русский князь должен был получить в жёны сестру императора (что повышало его статус) и одновременно креститься. Задержка в выполнении Византией своих обязательств привела к военному походу русского войска на Херсонес (территория нынешнего Севастополя), который входил вместе с другими прибрежными городами Крыма в состав Византии.

После осады Херсонеса (в древнерусских летописях – Корсунь) сестра византийского императора была прислана в город вместе со столичным духовенством, и князь Владимир был крещён.

После возвращения в столицу Владимир призвал славян отказаться от язычества и принять православие, последовав его примеру. Считается, что крещение князя Владимира состоялось в 988–989 годах. После этого великокняжеской властью были организованы массовые крещения в Киеве, Новгороде, Полоцке, Пскове, Смоленске, Луцке. В целом Крещение Руси продолжалось немногим более столетия. Ростов был крещён в конце XI века, в Муроме сопротивление язычников продолжалось до XII века.

Принятие православия оказало большое влияние на развитие культуры и просвещения – искусство иконописи, книжное дело и градостроительство. Русь стала единым государством, а христианская вера – важной составляющей этого объединения.

