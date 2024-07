Source: MIL-OSI Russian Language News

28 июля в России отмечается памятная дата – День крещения Руси. Праздник был официально установлен в 2010 году. Расположение в календаре было определено в соответствии с церковным днём памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, с именем которого и связано это важнейшее в истории нашего государства событие.

Принято считать, что крещение князя Владимира Святославича произошло в Херсонесе (Корсуни) в 988 году. С этого момента началось обращение в христианскую веру всего населения Руси, процесс, который занял не один десяток лет. Конечно же, вокруг столь значительного и важного события ведётся много исторических споров касательно дат, сроков, мест, причин и отношения к новой религии у современников, однако последствия бесспорны – благодаря крещению древнерусское государство получило значительный импульс к росту культуры, экономики и политического влияния, что впоследствии привело к консолидации всех русских земель, становлению и расширению единой державы, в конце концов ставшей одним из главных геополитических центров мира.

Современная Россия – это многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором права людей, исповедующих другие верования, никоим образом не притесняются. Более того, духовные лидеры разных религий выступают единым фронтом в деле защиты общих для них традиционных ценностей.

Государственный университет управления поздравляет всех с этой памятной датой и призывает хранить свою историю и культуру.

