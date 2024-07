В парке «Кузьминки» пройдет международный фестиваль африканской культуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На центральной площади парка «Кузьминки» с 2 по 4 августа с 12:00 до 22:00 пройдет международный фестиваль Afrofest. Он не только знакомит россиян с культурой и искусством африканских народов, но и помогает расширению деловых связей между странами. Вход на мероприятие свободный.

На фестивале будет работать восемь площадок. Свою программу покажут более 100 артистов, музыкантов, художников и дизайнеров. Гости также смогут сыграть в манкалу, которую называют африканскими шахматами.

Увидеть красоту Африканского континента можно будет на выставке картин. На ней в том числе представят произведения известного художника из Республики Кот-д’Ивуар Голи Роджера. Он приедет в Москву впервые, чтобы принять участие в фестивале.

Одним из главных событий станет музыкальная программа и модный показ популярных дизайнеров, вдохновленных культурой Африки.

На центральной площади парка «Кузьминки» будет работать выставка «Афрофест Экспо» . Посольства стран представят предметы, сделанные мастерами в национальной стилистике.

Гости фестиваля смогут поучаствовать в танцевальных и музыкальных мастер-классах. Под руководством опытных преподавателей они познакомятся с основными движениями национальных танцев Гвинеи-Бисау, Кот-д’Ивуара, Кубы, Сенегала и Гвинейской Республики.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, столичных департаментов культуры и внешнеэкономических и международных связей, Минпромторга России, Агентства стратегический инициатив, Россотрудничества, а также посольств стран Африки в России и музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

https://www.mos.ru/news/item/141698073/

MIL OSI