В Доме-музее Марины Цветаевой пройдет выставка к 135-летию Анны Ахматовой

В Доме-музее Марины Цветаевой 9 августа откроют выставку «“О себе — о вечном”. К 135-летию Анны Ахматовой». Три раздела экспозиции расскажут о пути, который прошла Ахматова от автора любовной лирики к гражданскому поэту, а после — хранителю памяти и глубокому философу.

На выставке можно будет увидеть письма Марины Цветаевой и Ариадны Эфрон к Анне Ахматовой, сборник «Подорожник» с авторской дарственной надписью Марине Цветаевой, а также личные вещи Ахматовой и членов ее семьи — Николая Гумилева и сына Льва. В экспозицию также войдут автографы Бориса Пастернака и Михаила Лозинского, машинописная книга «Поэма без героя» с рукописными пометами Анны Ахматовой и Арсения Тарковского.

«“Все о себе, все о любви”. Да, о себе, о любви — и еще — изумительно — о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, “подарке Божьем”… и так без конца… И есть у нее одно восьмистишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов. Ахматова пишет о себе — о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего — через описание пера на шляпе — передаст потомкам свой век… О маленькой книжке Ахматовой можно написать 10 томов — и ничего не прибавишь… Какой трудный и соблазнительный подарок поэтам — Анна Ахматова!» — так писала в одной из своих тетрадей Марина Цветаева.

Анна Ахматова и Марина Цветаева долгое время не были знакомы лично, общение было заочное — по переписке. Единственная встреча двух современниц произошла 7 и 8 июня 1941 года. Первый день встречи — на квартире Виктора Ардова на Большой Ордынке, второй день — в гостях у литературоведа Николая Харджиева. Один из разделов выставки перенесет посетителей в комнату ардовской квартиры.

Вход на выставку — по билетам в музей. Ограничение по возрасту — 6+. Осмотреть экспозицию можно будет с 9 августа 2024 по 12 января 2025 года.

