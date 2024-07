Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала работы сервиса перевозок по требованию «По пути» пассажиры совершили более 1,7 миллиона поездок. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Услуга стала доступна с 2021 года в ТиНАО, а с конца 2022-го — и в инновационном центре (ИЦ) «Сколково».

«Уникальный сервис “По пути” делает поездки комфортнее. Его главное преимущество — работа по принципу такси, но с тарифами как в городском транспорте при оплате банковской картой. Льготный проезд доступен по карте москвича. В этом году пассажиры воспользовались сервисом уже 340 тысяч раз. Продолжаем повышать качество транспортного обслуживания в районах, как поручил Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Доехать до станций метро, школ и парков

Москва развивает пассажирские сервисы, которые делают поездки на городском транспорте удобнее и комфортнее. Кроме того, столица продолжает улучшать транспортную доступность районов. Уникальный сервис перевозок по требованию «По пути» — это удобный способ доехать до станций метро, Московских центральных диаметров, школ и поликлиник.

Сервис позволяет с комфортом добраться до самых живописных уголков ТиНАО. Например, до Государственного музея-заповедника «Остафьево», который называют русским Парнасом. В бывшей загородной усадьбе Вяземских — Шереметевых жил писатель и историк Николай Карамзин. Это место посещали Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Николай Гоголь и другие великие писатели.

Кроме того, с помощью сервиса «По пути» можно доехать до ландшафтного парка «Южное Бутово». Самый крупный парк за пределами МКАД разделен на шесть частей, среди которых пространство для отдыха у воды, пляжные и прогулочные зоны, территории тихого отдыха с беседками и скамейками, места активного отдыха с велодорожками, тренажерами и спортивными площадками, а также зона детских игр.

Услугой могут воспользоваться и желающие посетить парк «Марьино» — современную благоустроенную зону отдыха с детскими площадками и скейт-парком в одноименном поселке поселения Филимонковского, а также Воскресенский парк — благоустроенное общественное пространство вдоль рек Сосенки и Цыганки в поселении Воскресенском.

Помимо этого, сервис «По пути» довезет до геометрического центра Москвы. Считается, что при расширении границ столицы в 2012 году он сместился и оказался вблизи поселка Радиоцентр поселения Филимонковского.

Преимущества сервиса «По пути»

С помощью сервиса можно через приложение «Московский транспорт» заказать автобус, который приедет на нужную остановку. Для комфорта пассажиров в его салоне есть USB-слоты для зарядки телефонов, система климат-контроля, столики и индивидуальное освещение. Безопасность поездок обеспечивают системы контроля дистанции и экстренного торможения. Выстраивать маршрут и определять время прибытия на остановку водителям помогает российское программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно в приложении «Московский транспорт» открыть вкладку «Сервис “По пути”», указать точки отправления и прибытия и выбрать удобный маршрут. Затем пассажир должен дойти до точки отправления и ожидать прибытия транспорта. При посадке необходимо отсканировать QR-код.

Подробнее о сервисе и зонах его работы — на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141752073/

MIL OSI