Техника Тиффани и картина из сна: какие работы приобрели посетители вернисажа на Никитском бульваре

Более трех тысяч работ художников и дизайнеров приобрели посетители вернисажа на Никитском бульваре. Выставка-продажа картин и арт-объектов проходит в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Изучить тенденции современного искусства и приобрести понравившиеся экспонаты все желающие могут до 8 сентября: с 12:00 до 20:00 по будням и до 21:00 — по выходным.

«Арт-маркет не только ставит перед собой задачу популяризации российского современного искусства разных жанров, но и предоставляет возможность реализации работ, что особенно актуально для молодых художников. Мы благодарны Правительству Москвы за бесплатную площадку и стремимся не только наполнить ее картинами наших мастеров, но и подготовить увлекательные мастер-классы, которые бы приобщили жителей столицы к изобразительному искусству», — отметила Инна Березкина, директор объединения «Выставочные залы Москвы».

В мероприятиях вернисажа и арт-маркета «Искусство рядом» участвуют более 2,5 тысячи молодых художников и дизайнеров. Их работы становятся украшением интерьеров, стильными и актуальными подарками. Иногда покупки совершаются при удивительных обстоятельствах. Так, художница Ирина Попович рассказала, что ее картину, написанную в смешанной технике по мотивам зимних иллюстраций Уолтера Крейна, одна из посетительниц вернисажа увидела во сне и, встретив случайно на выставке, не раздумывая купила.

У мастера Анны Муратовой самой необычной продажей стала вышивка гладью на холсте, натянутом на доски, привезенные с берегов Белого моря. А живописец Николай Базунов создал картину, которая пришлась по душе сотрудницам металлургического предприятия. Теперь работа «Индустриальный пейзаж — 16» украшает интерьер их офиса.

Общение художников со зрителями приводит и к перспективным предложениям. Гости нередко делают заказы на массовое производство предметов искусства и предлагают сотрудничество. Так, стиль и технику картины «Котики» Марии Свиридовой оценили представители некоммерческого объединения и заказали художнице логотип для программы психологической поддержки бывших участников специальной военной операции. Само полотно тоже нашло своего покупателя.

«На вернисаже были представлены мои работы из стекла, а также каталог со светильниками, выполненными в сложной и трудоемкой витражной технике. На фестивале я получила заказ на изготовление бра “Журавль” в технике Тиффани», — отметила еще одна участница Анна Смилянская.

В объединение «Выставочные залы Москвы» входят 24 галереи, расположенные в девяти округах столицы. Они работают с представителями разных жанров традиционного и современного искусства и предоставляют пространство для выставок перспективным художникам.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках. Он объединил свыше 40 типов мероприятий для горожан всех возрастов и интересов, в том числе концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты, викторины.

