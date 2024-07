С начала года инвесторы арендовали у города 13 земельных участков для строительства коммерческих объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали по итогам торгов около четырех гектаров земли для возведения коммерческой недвижимости. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на аукционы землю для строительства коммерческих объектов. За шесть месяцев 2024 года инвесторы арендовали 13 участков общей площадью 4,13 гектара для возведения почти 95 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти столько же договоров было заключено с победителями аукционов за весь 2023 год. Это говорит о высокой активности инвесторов», — рассказал Владимир Ефимов.

На арендованных у города земельных участках представители бизнеса смогут построить торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, магазины, медцентры, создать предприятия для обслуживания транспорта.

«Самой крупной сделкой в первом полугодии стала аренда участка площадью почти один гектар на Судостроительной улице в Нагатинском Затоне, где инвестор сможет построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью до 6,9 тысячи квадратных метров. Самый маленький участок площадью 0,06 гектара был арендован в деревне Сенькино-Секерино в ТиНАО для возведения торгово-бытового объекта площадью не более 241,2 квадратного метра», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Информация о выставлении земельных участков на торги размещается на инвестиционном портале Москвы. Узнать о реализуемых объектах, изучить лотовую документацию и правила проведения аукционов можно в разделе «Имущество от города».

Все договоры по итогам торгов заключаются в электронной форме через личный кабинет покупателя на инвестиционном портале Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

https://www.mos.ru/news/item/141747073/

