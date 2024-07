Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 11 тысяч сотрудников офисов «Мои документы» ежедневно помогают москвичам, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Он поздравил столичных специалистов с профессиональным праздником.

«Они оказывают свыше 300 госуслуг и, кроме того, заботятся о здоровье москвичей, сохранении истории нашей страны, участвуют в разных социально значимых проектах», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Администраторы офисов «Мои документы» работают в поликлиниках, флагманских центрах и приемных отделениях 20 городских стационаров. Они также участвуют в проекте «Спортивные выходные», где помогают москвичам зарегистрироваться на тренировки, рассказывают о площадках, встречают и провожают тех, кто приходит на занятия.

«Вы создаете дружелюбную атмосферу, уделяете внимание каждому, подходите индивидуально к решению вопросов горожан. Спасибо вам от всех москвичей за искренний сервис и профессионализм», — добавил Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/351299/11527050/

MIL OSI