Светофоры, камеры и дорожные знаки: на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» представят стенд ЦОДД

На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» представят стенд Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Экспозицию организуют в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В нее войдут уличная зона со светофорами, дорожными знаками, автомобилем «Москвич-3» и большой медиаэкран. Гости увидят, как специалисты следят за дорожной ситуацией в городе в режиме реального времени, а также проверят свои знания правил дорожного движения.

«Интерактивная выставка “Станция Манеж. Московский транспорт — 2030” — одно из важнейших событий, которые посвящены проектам транспортного комплекса столицы. На стенде ЦОДД посетители смогут взглянуть на транспортную систему города, попробовать себя в роли сотрудников отрасли и узнать, как она улучшится в будущем. По поручению Сергея Собянина мы внедряем в транспортную систему столицы передовые отечественные ИT-решения, которые делают поездки комфортнее и безопаснее», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Уже более 10 лет в Москве работает интеллектуальная транспортная система, помогающая точно прогнозировать дорожную ситуацию, регулировать транспортные потоки и мониторить дорожную инфраструктуру. Она состоит из нескольких информационных систем. Например, система мониторинга дорожной обстановки включает в себя почти четыре тысячи круглосуточно работающих камер телеобзора. Она следит за ситуацией на дорогах и предоставляет оперативную информацию о заторах, авариях и других происшествиях. Система интеллектуального управления светофорами помогает движению оставаться равномерным, контролирует трафик на перекрестках и предоставляет городскому транспорту приоритет в самых загруженных местах.

На МКАД и других магистралях установлено более 1,5 тысячи умных камер. Они способны распознавать 13 типов инцидентов, в том числе остановку автомобиля и нахождение пешеходов на полосе движения, предметы на дороге и возгорания.

В столице создана самая развитая и современная в России система фотовидеофиксации. С помощью нейросетей она способна автоматически фиксировать 64 вида нарушений. Участие человека требуется только в 20 процентах случаев: сотрудники ЦОДД проверяют, верно ли комплекс распознал государственный номер, цвет и марку автомобиля.

Кроме того, все камеры подключены к интеллектуальной транспортной системе Москвы и способны разыскивать автомобили, находящиеся в угоне. Благодаря этому за 12 лет в столице количество автомобильных краж и угонов сократилось на 95 процентов.

