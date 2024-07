Сапсерфинг для спасения: московские специалисты взяли на вооружение популярный вид спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

В последние годы на водоемах летней Москвы все чаще можно встретить любителей сапсерфинга, или сапбординга, когда спортсмен скользит по волнам, стоя на доске, и гребет веслом. Этот вид спорта не только приобрел популярность у горожан, но и оказался полезен в работе спасателей на воде.

В столице три года назад появилось профессиональное аварийно-спасательное формирование «Гарантспас», в которое входят спасатели-серферы, обеспечивающие безопасность на городских водоемах на протяжении всего пляжного сезона и сопровождающие спортивные мероприятия и соревнования. Возглавляет его Василий Васильевич Берендяев — профессиональный спасатель, мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ. Василий Васильевич знает о сапбордах все и смог сделать их полезными для работы спасателей на воде.

«Мы работаем уже 11 лет, последние три года специализируемся на спасании с использованием досок с веслом (сапов). У профессионального аварийно-спасательного формирования есть собственный лицензированный учебный центр, где готовят спасателей, все наши сотрудники аттестованы. Их можно увидеть на пляжах “Динамо”, “Левобережный”, “Северное Тушино” и “Южное Тушино”, “Щукино”, а также на Головинских прудах и Гребном канале. Мы пропагандируем культуру здорового образа жизни, проводим массовые любительские старты и обеспечиваем безопасность на воде», — говорит Василий Берендяев.

Преимущества сап-досок для спасания на воде

У «Гарантспаса» есть несколько основных направлений работы: подготовка спасателей, обеспечение безопасности, спорт и просветительская деятельность. Каждую субботу совместно с АНО «Московский спорт» его специалисты проводят открытые тренировки по сапсерфингу и мастер-классы по обучению навыкам спасания и оказания первой помощи.

Специально для спасения жизни разработали спасательную сап-доску. Она имеет ширину 82 сантиметра, длину около четырех метров, вес от девяти до 12 килограммов и может выдержать вес до 300 килограммов. По периметру доски расположены специальные ручки, за которые может ухватиться тонущий. Разместить его на сапе для транспортировки очень просто: достаточно перевернуть доску, и пострадавший окажется сверху за счет инерции. Существует еще и зимняя доска для спасания провалившихся под лед, она в два раза короче летней доски и может использоваться на водоемах, покрытых льдом. Досками можно управлять, стоя на коленях или лежа на груди.

Василий Берендяев видит в применении сап-доски в качестве спасательного средства большие перспективы, уже сегодня спасатели на сап-досках патрулируют пляжи.

«Основная часть происшествий на воде происходит из-за нарушения простого правила — не заплывать за буйки. В силу небольшого расстояния от береговой линии легче подойти к пострадавшему на сапе, чем на катере. Доска меньше, ею легче маневрировать. Подача спасательных средств с катера должна быть меткой и точной, чтобы дать возможность тонущему дотянуться до них. На сапе же можно подплыть к человеку вплотную», — объясняет спасатель.

С началом жары спасатели-серферы уже подарили вторую жизнь четырем людям. Одно из последних происшествий было на пляже «Динамо». Отдыхающий мужчина 40 лет очень быстро стал терять силы во время плавания, периодически уходя под воду. К нему на помощь вовремя подоспели серферы: погрузили на сапборд, отвезли на берег и передали специалистам для оказания помощи.

Как безопасно заниматься сапсерфингом

Василий Берендяев дал советы тем, кто хочет попробовать силы в сапсерфинге.

«Прежде всего нужно научиться плавать, адекватно оценивать погоду и свое местоположение во время катания на сапе. Перед спуском на воду необходимо всегда проверять и соблюдать норму давления доски, она указана около надувного клапана. Обязательно надевайте спасательный жилет, пристегивайте страховочный трос — лиш, не катайтесь на фарватере. Надевайте головной убор и пейте больше воды, чтобы избежать теплового удара во время водных прогулок», — подчеркивает спасатель.

Одно из преимуществ сапсерфинга — мобильность. По словам Василия Берендяева, доску можно взять с собой в поездку, надуть на берегу и использовать на любом водоеме, если нет сильных волн. Важным аспектом является и то, что собственное оборудование начинающему серферу приобретать не обязательно: его можно арендовать за доступную цену.

По словам спасателя, сап могут использовать все желающие благодаря развитию инфраструктуры водных объектов и парков столицы. В городе есть школы серфинга для детей и взрослых. В них можно получить инструктаж по правилам безопасности на воде, узнать, как вести себя на доске, распределять вес тела и удерживать равновесие, а также как надуть сап, не превышая оптимальное давление. А после вместе с инструктором проплыть по воде.

