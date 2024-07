Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

1 августа в «Зарядье» откроется форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Гостей самого посещаемого парка столицы ждет масштабная музыкальная программа, посвященная передовым технологиям и инновациям.

В день открытия форума-фестиваля состоится выступление знаменитой пианистки Валентины Лисицы, которое будет сопровождаться впечатляющим световым шоу. В 21:00 на самой большой в истории «Зарядья» сцене начнется концерт-медитация «Рахманинов-терапия». В исполнении пианистки мирового уровня и лауреата многочисленных международных конкурсов прозвучит знаменитый цикл «Прелюдии для фортепиано». Валентина Лисица записывает диски совместно с ведущими музыкальными коллективами мира. Она выпустила альбомы со всеми концертами Сергея Рахманинова, которые играла с Лондонским симфоническим оркестром. Ее записи собирают сотни тысяч ежемесячных прослушиваний на стриминговых площадках.

4 августа серию концертов продолжит молодой московский коллектив Selen Orchestra. Для зрителей подготовили подборку известных хитов 1990-х и 2000-х годов в авторской обработке. В исполнении симфонического оркестра прозвучат попурри песен популярных групп «Иванушки International», «Ласковый май», «Руки вверх!», Hi-Fi, а также хиты МакSим, Андрея Губина, Ирины Аллегровой и Наташи Королевой. Выступление музыкантов будет сопровождаться зрелищными спецэффектами.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит жителям и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Узнать больше о форуме-фестивале можно на его официальном сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141759073/

MIL OSI