Пять проектов по программе комплексного развития территорий реализуют инвесторы на западе столицы

Девелоперы приступили к реорганизации пяти участков в Западном административном округе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках договоров с городом инвесторы реализуют на западе столицы пять проектов комплексного развития территорий общей площадью почти 39 гектаров. Здесь будет возведено свыше 1,1 миллиона квадратных метров различной недвижимости. На реализацию этих проектов уйдет от четырех до 11 лет. Появится 809 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 168 тысяч квадратных метров для целей программы реновации и иных нужд города, а также более 372 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. Вложения в проекты составят почти 286 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 3,9 миллиарда рублей. В итоге появится свыше 9,1 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Проекты реализуют на площадках, расположенных в районах Тропарево-Никулино, Солнцево, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское и Кунцево. Две из них находятся в бывших промзонах Южное Очаково и Кунцево. Еще две до реализации проектов использовали неэффективно, на одной площадке не было застройки, и она находилась в городской собственности.

«Одним из самых масштабных среди активных проектов редевелопмента на западе столицы является реорганизация участка бывшей промзоны Кунцево. По договору с городом инвестор в течение 11 лет на участке площадью 15,89 гектара обустроит современное комфортное пространство с развитой инфраструктурой. Здесь построят почти 600 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для целей программы реновации. Кроме того, на участке появится образовательный комплекс, который включает в себя два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 воспитанников. По итогам реализации проекта создадут 1,3 тысячи рабочих мест», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

