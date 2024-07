Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 26 июля 2024 года №1973-р

Документ Распоряжение от 26 июля 2024 года №1973-р

Правительство продолжает работу по поддержке центров развития науки и современных технологий. Подписано распоряжение о сохранении для города Обнинска Калужской области статуса наукограда Российской Федерации.

Срок действия прежнего решения, которое было принято Президентом в 2000 году, истекает 31 декабря 2024 года. Согласно действующему сейчас законодательству статус наукограда присваивается на 15 лет. Таким образом, Обнинск останется им до 2040 года.

Благодаря статусу наукограда Обнинск продолжит получать федеральное финансирование на сохранение и развитие научно-производственных комплексов и городской инфраструктуры.

Обнинск – первый российский наукоград в современной истории. На сегодняшний день здесь работает около 40 научно-производственных предприятий и исследовательских центров, специализирующихся в том числе в области медицинской радиологии, гидрометеорологии, геофизического и радиационного мониторинга, радиобиологических исследований, атомной энергетики. В наукоёмких отраслях занято более четверти всего трудоспособного населения города.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52247/

MIL OSI