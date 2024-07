Пляж, экотропа и зеленый лабиринт: где на ВДНХ отдохнуть в жаркую погоду

Source: MIL-OSI Russian Language News

Летом на ВДНХ можно посидеть в тишине зеленого лабиринта, погулять в парке «Останкино» и позагорать возле одного из Каменских прудов. Рассказываем, где приятнее всего находиться в летний зной и чем там можно заняться.

В ландшафтном парке на берегу 3-го Каменского пруда есть пляж. Здесь обустроен настил с удобными лежаками и навесом, защищающим от прямых солнечных лучей. Купаться нельзя, но можно с комфортом позагорать у воды. К пляжу ведет прогулочная водная дорога с искусственным ручьем. На ней разместили три детские площадки для игр с водой на песке. Малыши здесь могут узнать, как работают запруды, насосы, желоба, заслонки и винт Архимеда.

Те, кто устал от летнего зноя, могут прогуляться по экотропе в тени столетних дубов Шереметьевской дубравы. Здесь прохладно даже в июльскую жару. В этом месте можно увидеть редких птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, и белок. А если ходить не хочется, можно просто посидеть в тишине на одной из многочисленных скамеек, наслаждаясь свежим воздухом.

На берегу 4-го Каменского пруда в зоне ландшафтного парка «Природа ботаническая» находится экспозиция экосистем. Этот уголок ВДНХ предназначен для вдумчивого изучения флоры. Гуляя по дорожкам сада, можно познакомиться с растениями разных экосистем: смешанных лесов, лугового разнотравья на открытых пространствах, а также полюбоваться многолетниками, растущими у воды.

О центральном променаде с фонтанами и розариями знают все, кто хоть раз побывал ВДНХ. Но не всем известно о том, что здесь есть еще один променад для пешеходных прогулок шириной 0,9 метра и длиной более 100 метров — не такой многолюдный, но не менее живописный. Он расположен у воды на правом берегу Каменских прудов и может использоваться круглогодично. По вечерам включается подсветка. Во время реставрации музейно-выставочного комплекса в 2017–2018 годах на 4-м Каменском пруду провели масштабные работы по очистке дна от илистых отложений, так что теперь здесь особенно свежий и прохладный воздух.

В части ландшафтного парка «Природа развлечений» с уникальными природными аттракционами, предназначенной для активного отдыха, находится зеленый лабиринт. Его главная особенность в том, что определенные растения создают зоны, посвященные четырем человеческим эмоциям: любви, восхищению, страху и успокоению. Умиротворение и душевный покой дарят запах туи и мягкость хвои. Ощущение любви и радости дает аромат липы, а восхищения и удивления — цветущая или плодоносящая яблоня. Ощущение неизвестности можно испытать в темных коридорах из колючей высокой ели.

В центре каждого фрагмента лабиринта размещены растения с зонтичной формой кроны. Всего их 16 разновидностей. В каждой из зон они создают интересные сочетания с зелеными стенами.

