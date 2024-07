На МЦД-4 временно изменится расписание движения поездов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В выходные дни, 27 и 28 июля, а также 3 и 4 августа, на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» изменится расписание движения поездов.

На Нижегородском направлении часть составов отменят, а интервалы между ними увеличат до 20 минут. Многие поезда не будут останавливаться на стации Чухлинка при следовании в сторону центра города. Пассажиры могут сойти на соседней станции Кусково и пересесть на электричку в обратном направлении.

На Калужском направлении и центральном участке до станции Курская также отменят некоторые поезда. Интервалы движения в течение дня увеличатся до 15 минут. Часть составов проследует укороченными маршрутами от станций Марьина Роща и Солнечная и до них.

Изменения нужны, чтобы специалисты выполнили работы по ремонту инфраструктуры на участке между станциями Кусково и Нижегородская, а также на станции Нижегородская. Для этого закроют один путь, а поезда будут следовать по оставшимся трем путям.

С актуальным расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика. Подробную информацию обо всех изменениях публикуют в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

