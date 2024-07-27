На западе Москвы модернизировали крупный газорегуляторный пункт

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Переделкино» на западе столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Отремонтировали газорегуляторный пункт “Переделкино”, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора района Ново-Переделкино», — рассказал Петр Бирюков.

Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. Специалисты АО «Мосгаз» заменили старое оборудование, которое эксплуатировалось с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства. Он сделан на собственном предприятии столичных газовиков из российских составляющих, имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики и соответствует всем требованиям безопасности.

Все газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы постоянно контролируют в центральной диспетчерской, где в режиме реального времени специалисты управляют газовым хозяйством столицы.

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