Мэр Москвы: С 2011 года создано и благоустроено более 1000 парков и скверов

С 2011 года в столице создали и благоустроили более тысячи парков и скверов. Многие из них появились на месте неухоженных, полузаброшенных или пустующих территорий. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В прошлом году сделали парк с необычной детской игровой площадкой в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках, зеленое пространство с экотропами, уникальными игровыми зонами, водоемами и местами для пикника в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Орехово-Борисове Южном и Зябликове, многофункциональный сквер у центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, парк отдыха “Захарьинские пруды” в Щербинке и другие места столицы», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сейчас специалисты работают над спортивным кластером на месте пустыря в Ново-Переделкине. Кроме того, в этом году приведут в порядок территорию у реки Навершки в Очаково-Матвеевском, разобьют «Вишневый сад» около Тимирязевского парка в Коптеве, благоустроят территорию вдоль проезда Серебрякова в Свиблове и сделают комфортное место для отдыха и занятий спортом на месте старых железнодорожных путей на Окской улице в Кузьминках.

