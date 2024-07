Мобильная лаборатория и тысячи километров сетей: как работает уличное освещение в столице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Свет в столице стал символом неутомимой энергии, амбиций и вечного движения. Сохранить ритм жизни помогает городское освещение. Четверть века им занимается ГУП «Моссвет». В этом году предприятие отмечает 25-летие.

Сейчас компания обслуживает более 627 тысяч опор наружного освещения, свыше 808 тысяч светильников, более двух тысяч объектов архитектурно-художественной подсветки, свыше тысячи уличных часов, почти 6,5 тысячи километров сетей кабельной канализации, а также 20 тысяч колодцев, 185 высоковольтных трансформаторных подстанций, более 5,7 тысячи пунктов питания, свыше 30,5 тысячи километров распределительных сетей и 365,6 километра высоковольтных сетей.

«Современная Москва — наглядный и впечатляющий пример реализованных возможностей в сфере утилитарного, архитектурного, декоративного и ландшафтного освещения. Сегодня освещение — это не просто лампочки на опорах, это сложная система, которая делает наш город комфортным, безопасным и прекрасным. Моссвет, отмечающий в этом году свое 25-летие, вот уже четверть века является хранителем этого хрупкого баланса между функциональностью и эстетикой», — отметил директор ГУП «Моссвет» Дмитрий Фаустов.

Эволюция света

Резкий скачок развития наружного освещения связан с внедрением новых технологий. В 2000-е годы началась масштабная модернизация системы городского освещения. Разрядные лампы заменили энергоэффективными светодиодными. Активно начали внедрять автоматизированные системы управления, которые сделали деятельность отрасли более эффективной. Появились светильники с индивидуальными системами управления и контроля параметров, что позволяет контролировать работу каждого светильника, оперативно реагировать на неполадки и оптимизировать энергопотребление.

Моссвет как передовое предприятие использует информационные технологии. В частности, у компании есть мультисервисная сеть, объединяющая диспетчерские пункты и офисные здания, находящиеся в разных районах столицы. Также работает геоинформационная система наружного освещения Москвы, учитывающая оборудование наружного освещения на территории города.

Особое внимание уделяют архитектурно-художественному и ландшафтному освещению. Задача предприятия — не просто осветить город, а подчеркнуть красоту зданий и сооружений, улиц, мостов, памятников архитектуры и культовых объектов, элементов ландшафта, создать неповторимую атмосферу и сделать Москву привлекательной как для жителей, так и для туристов. Архитектурно-художественное освещение превращает столицу в волшебный город огней.

Свет под землей

Во время работ по благоустройству города специалисты прокладывают кабельную канализацию. Это необходимо для размещения силовых кабельных линий и волоконно-оптических линий связи городских организаций и служб, операторов связи и организаций сферы рекламы.

При строительстве сооружений кабельной канализации также ликвидируют бесхозные и неправомерно проложенные линии. Кроме того, специалисты Моссвета исключают возможность незаконной прокладки в будущем. Перемещение воздушных линий под землю улучшает эстетическое восприятие окружающего пространства столицы. За счет этого при прокладке линий организациям не придется раскапывать улицы. А долговечность и ремонтопригодность обеспечивают полимерные материалы в составе сетей кабельной канализации.

Светотехническая лаборатория

Специалисты Моссвета используют мобильную светотехническую лабораторию. С ее помощью они контролируют наружное освещение города и проверяют его на соответствие нормам и стандартам освещенности. Мобильная светотехническая лаборатория — автомобиль, оснащенный высокоточной цифровой камерой и люксметрами. С помощью этого оборудования проводят замеры яркости дорожного покрытия, архитектурно-художественной подсветки фасадов зданий и памятников, рекламных и информационных конструкций в темное время суток.

Несущие свет

За всеми технологиями и достижениями стоят люди. Благодаря профессионализму, ответственности и трудолюбию специалистов комплекса городского хозяйства в Москве ежедневно погружается в море огней. Улицы и магистрали становятся комфортными и безопасными для пешеходов и автомобилистов, а достопримечательности — центром притяжения туристов.

