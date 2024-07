Меньше шума и вибрации: за полгода трамвайные пути обновили на 14 улицах Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года трамвайные пути модернизировали на 14 улицах столицы. Специалисты Московского метрополитена уложили около восьми километров новых рельсов и примерно шесть тысяч шпал, заменили более 1,5 тысячи железобетонных плит.

«Мы модернизируем трамвайную инфраструктуру по поручению Сергея Собянина. За первое полугодие 2024 года обновили пути на 14 улицах. С переходом трамвайной сети под управление метро нам удалось практически полностью отказаться от закрытия участков на долгий срок во время ремонта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы снизить шум и вибрацию при движении вагонов, уложили более 900 рулонов специальных виброизоляционных матов. Кроме того, заменили четыре стрелочных перевода, а 30 стрелок оборудовали умной системой управления.

Участки путей обновили на Каланчевской, Бауманской, Вернисажной, Коптевской, Судостроительной, Тимирязевской, Трифоновской и Халтуринской улицах, а также на Волоколамском шоссе, улицах Богатырский Мост, Дубки, Академика Королева, Маршала Катукова и на шоссе Энтузиастов.

Сегодня трамвайные пути модернизируют на улицах Шаболовке и Богатырский Мост, а также на Симферопольском бульваре. Скоро поездки в этих районах станут комфортнее для пассажиров.

https://www.mos.ru/news/item/141769073/

