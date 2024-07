Мелодии из опер и попурри из спектаклей: программа фестиваля «Театральный бульвар» на выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице до 11 августа проходит фестиваль «Театральный бульвар». Он организован в рамках проекта «Лето в Москве». В эти выходные гостей Пушкинской площади и амфитеатра на Покровском бульваре снова ждут различные мероприятия.

На Пушкинской площади 27 июля в 21:00 можно услышать инструментальные переложения популярных и малоизвестных мелодий из опер, музыкальных драм и балетов. Прозвучат произведения таких композиторов, как Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Рихард Вагнер, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, а также Георгий Свиридов и Астор Пьяццолла.

Гости амфитеатра на Покровском бульваре 27 июля в 21:00 посмотрят моноспектакль народного артиста Российской Федерации, лауреата театральной премии «Хрустальная Турандот» Валерия Баринова «И я любил, и я изведал».

28 июля в 17: 50 начнется спектакль «Сван» лаборатории Юрия Квятковского. Это остроумная политическая антиутопия Екатерины Троепольской и Андрея Родионова. Авторы пьесы поместили своих героев в условную страну под названием «Лебедяния», где для приобретения гражданства необходимо давать ответы на вопросы о прошлом, семье и опыте работы в стихах.

В этот же день в 21:00 представят театрализованное попурри из премьерных спектаклей Театра на Малой Ордынке. Гости увидят сцены из музыкальных постановок «Человек-амфибия» и «Маяковский. Городской мюзикл», сольные номера из «Эдит Пиаф. Гимн любви», а также визитной карточки театра — спектакля «Ночь нежна» по произведению Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Фестиваль «Театральный бульвар», организованный столичным Департаментом культуры, продолжается вторую неделю. В нем принимают участие около тысячи артистов разных жанров. На семи открытых площадках каждый день проходят бесплатные спектакли, мастер-классы, игровые программы, цирковые представления, встречи с актерами и выставки театральных костюмов. Стать участником творческого процесса и почувствовать себя частью театра может любой зритель.

