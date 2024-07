Марат Хуснуллин: На скоростном маршруте из Санкт-Петербурга в Казань открыли две новые многофункциональные зоны сервиса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сразу две новые многофункциональные зоны дорожного сервиса (МФЗ) начали работать в скоростном коридоре с запада на восток страны: на 75-м км М-11 «Нева» в сторону Санкт-Петербурга, а также на 620-м км М-12 «Восток» в направлении Казани. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«С запуском движения по северному обходу Твери на М-11 “Нева„ у автомобилистов появилась возможность проехать 1520 км от Санкт-Петербурга до Казани – по М-11 “Нева„, ЦКАД и М-12 “Восток„, не встретив по пути ни одного светофора, перекрёстка или наземного пешеходного перехода. Для удобства пользователей на протяжении всего скоростного маршрута между городами работают уже 30 многофункциональных зон дорожного сервиса. А до конца 2024 года на М-11, ЦКАД и М-12 планируется открытие ещё 10 МФЗ», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко пояснил, что из 10 планируемых зон две будут располагаться на участке северного обхода Твери на М-11.

«Это будут самые масштабные объекты дорожного сервиса в России. Площадь каждой из АЗС в составе МФЗ составит около 1,5 тыс. кв. м. Помимо заправки авто, пользователи смогут отдохнуть после дороги, поесть качественной горячей еды, купить всё необходимое, выгулять питомца, размяться в спортивной зоне или сводить ребёнка на детскую площадку. Предусмотрена также комната матери и ребёнка, аптека, прачечная и душевые, под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса», – сказал Вячеслав Петушенко.

На всех многофункциональных зонах дорожного сервиса государственной компании «Автодор» предусмотрено разделение потоков движения по территории МФЗ по видам транспортных средств (легковые и грузовые), создано крупное пешеходное ядро, автобусная инфраструктура. Обеспечена безопасность водителей и пешеходов на территории МФЗ за счёт зонирования и разделения потоков.

