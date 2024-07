Квест, фильм и подарки: как в Московском зоопарке отпразднуют дни рождения панд

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Московском зоопарке с размахом отметят дни рождения больших панд. 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. Обычно для них устраивали общий праздник, но в этот раз именинников поздравят персонально, а торжества продлятся с 29 июля по 4 августа. Для гостей подготовили экскурсии, квесты, мастер-классы, конкурс, показы фильмов и церемонии вручения подарков пандам.

На круге катания ежедневно будут проходить мастер-классы. Каждый желающий смастерит памятный сувенир своими руками. А 29 и 30 июля сотрудники зоопарка предложат сделать вкусные подарки именинникам. Участникам занятия расскажут, из чего их готовят и что кладут в качестве начинки. Получившиеся угощения торжественно вручат Жуи и Диндин.

У вольеров черно-белых медведей киперы будут рассказывать гостям об обитателях Китая и отвечать на вопросы. Проверить свои знания о фауне Поднебесной можно во время тематического квеста «В гости к панде». Игроки пройдут по старой территории зоопарка и узнают интересные факты о многообразии зверей в Китае. Желающим нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 499 255-57-63.

30 июля, а также 1 и 3 августа состоятся экскурсии «Панда и ее соседи». Участникам расскажут о пандах и живущих рядом с ней зверях как на территории зоопарка, так и в дикой природе. Нужно пройти регистрацию по телефону: +7 499 255-57-63.

Экскурсии «Не только панды. Дочки/сыночки в мире животных» пройдут 29 и 31 июля, а также 2 и 4 августа. На них можно будет узнать, как разные звери ухаживают за своим потомством. Для участия требуется написать на электронную почту: education@moscowzoo.ru, а в письме указать фамилию, имя, отчество, количество человек, возраст, контактный телефон и дату посещения.

Все тайны панд раскроют на лекции «Секреты черно-белого медведя». Слушатели узнают, какого цвета новорожденные детеныши этих животных, для чего им шестой палец, почему панды в зоопарках живут поодиночке, сколько бамбука в день они съедают и как удалось спасти зверей от исчезновения. Встречи пройдут 30 июля, а также 1, 2 и 3 августа. Необходимо зарегистрироваться по телефону: +7 499 255-57-63.

Образовательные встречи пройдут также 29, 31 июля и 4 августа. Они будут посвящены самым интересным фактам о больших пандах. На них требуется предварительная регистрация по электронной почте: education@moscowzoo.ru. В письме-заявке нужно указать фамилию, имя, отчество, количество человек, возраст, контактный телефон и дату посещения.

Рядом с вольерами именинников будет проходить интеллектуальная интерактивная игра. Вопросы, связанные с пандами, спрячут в фонариках. С самыми сложными из них поможет справиться сотрудник зоопарка. Состязания запланированы на понедельник, вторник, среду и субботу с 14:00 до 16:00. Проверить себя и узнать новое могут все желающие.

Каждый день, кроме 31 июля, в 18:00 в библиотеке будут показывать фильм «Большое путешествие больших панд». Расскажет о картине, а также ответит на вопросы зрителей сотрудник отдела «Фауна Китая». Для участия нужно зарегистрироваться по телефону: +7 499 254-84-33.

Тех, кто не сможет в эти дни прийти в зоопарк, приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе в телеграм-канале, который начнется 29 июля. Участникам нужно прислать свою работу, посвященную большим пандам, в номинациях «Стихотворение» и «Рисунок». Эксперты отберут лучшие заявки и выставят их на голосование. Победители получат бесплатный билет в зоопарк либо рисунок от Жуи или Диндин.

https://www.mos.ru/news/item/141783073/

