За полгода ярмарки выходного дня в Москве посетили 2,6 миллиона человек

За полгода столичные ярмарки выходного дня посетили 2,6 миллиона человек. Они приобрели почти 1,5 тысячи тонн разнообразных товаров. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Лидерами продаж в летний сезон стали клубника, черешня, помидоры и огурцы.

«На сегодняшний день в городе открыто 56 таких площадок. Здесь можно найти все необходимое для здорового и разнообразного питания. Основной спрос — больше 85 процентов — приходится на овощи и фрукты», — рассказала Наталья Сергунина.

На прилавках представлена продукция фермерских хозяйств и производителей более чем из 40 регионов страны.

С февраля 2024-го некоторые ярмарки выходного дня стали работать в круглогодичном формате, а не только в теплый период, как ранее. Сейчас уже половина из них располагается в новых всесезонных павильонах, оборудованных холодильниками, кондиционерами, системами отопления и вентиляции.

84 процента потребляемых в Москве продовольственных товаров произведены в России. За последнее десятилетие доля отечественных товаров на московских рынках выросла на 15 процентов. Найти такую продукцию можно в магазинах и ресторанах, на ярмарках и тематических фестивалях, таких как «Рыбная неделя» и «Вкусы России».

