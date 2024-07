Жару после выходных сменит комфортная погода с кратковременными дождями

Source: MIL-OSI Russian Language News

В выходные москвичей ожидает теплая погода, самым жарким днем станет воскресенье. С понедельника в столице чуть похолодает и пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 27 июля, днем воздух прогреется до 26–28 градусов тепла, ночью — до 15–17 градусов. Осадков не ожидается.

28 июля столбики термометров поднимутся до 27–29 градусов. Ночная температура воздуха сохранится прежней. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

В начале следующей рабочей недели температура снизится. 29 июля ожидается до 20–22 градусов тепла, ночью — 17–19 градусов. В городе пройдут кратковременные дожди, местами сильные.

Во вторник, 30 июля, и среду, 31 июля, днем будет плюс 17–24 градуса, а ночью температура может колебаться от 12 до 17 градусов. Сохранится высокая вероятность кратковременных осадков.

