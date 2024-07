Source: MIL-OSI Russian Language News

В Исфахане (Исламская Республика Иран) завершилась 54-я Международная олимпиада по физике (IPhO 2024). Участники российской сборной получили четыре золотые медали и одну серебряную. Состязание прошло с 21 по 27 июля, в нём приняли участие представители более 40 стран.

Дмитрий Чернышенко поздравил победителей и призёра 54-й Международной олимпиады по физике

«От всей души поздравляю наших ребят – победителей и призёра 54-й Международной олимпиады по физике. Они показали высокий уровень подготовки, трудоспособности и достойно представили нашу страну. В России создаются условия для реализации потенциала и развития талантов детей и молодёжи. Уверен, знания и способности таких ребят в будущем будут способствовать технологическому лидерству страны – национальной цели, обозначенной нашим Президентом Владимиром Путиным», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Ребят также поздравил Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня наша школьная сборная завоевала четыре золотые медали и одну серебряную на Международной олимпиаде по физике в Иране. Поздравляю ребят с этим прекрасным результатом. Развитие отечественного олимпиадного движения имеет большое значение для нашей системы образования. Оно позволяет выявить талантливых учеников, которые станут будущими Курчатовыми и Ландау. Кроме того, успехи наших ребят вдохновляют их сверстников заниматься наукой, стремиться к новым знаниям и достижениям. Желаю вам удачи и новых побед», – отметил он.

Золотых медалей удостоены:

Егор Потапов, Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный (Московская область);

Даниил Гаврилов, Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный (Московская область);

Алексей Гашпар, школа №1589, г. Москва;

Иван Лихоконь, Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный (Московская область).

Серебряную медаль получил Александр Анисимов, Физтех-лицей имени П.Л.Капицы, г. Долгопрудный (Московская область).

Заслуги сборной отметил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

«Российские школьники показали великолепные результаты в решении сложных задач на Международной физической олимпиаде в Иране. Безусловно, их блестящее выступление – это заслуга самих ребят и талантливая работа тренерского штаба МФТИ. В острой конкурентной борьбе с лучшими сборными со всего мира наши ребята показали, что они – золотой фонд России. Традиционно сборная России поступает в МФТИ, и я уверен, что преемственность победителей продолжится благодаря вкладу сегодняшних медалистов в подготовку интеллектуальной элиты нашей страны», – сказал Дмитрий Ливанов.

Международная олимпиада по физике состояла из двух туров. Первый был посвящён решению теоретических задач, охватывающих не менее четырёх разделов физики. Второй – экспериментальный, на котором школьники выполняли лабораторную работу.

Руководитель команды России – Михаил Осин, доцент кафедры общей физики МФТИ, заместители руководителя – Фёдор Цыбров, тьютор учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными детьми МФТИ, Максим Покровский, техник учебно-методической лаборатории по работе с одарёнными МФТИ, и Александр Ершов, студент Физтех-школы физики и исследований им. Ландау МФТИ.

Российские участники готовились к олимпиаде на учебно-тренировочных сборах в МФТИ. Ранее они стали обладателями золотых медалей Азиатской физической олимпиады, которая прошла с 3 по 10 июня в Малайзии.

Международная физическая олимпиада (International Physics Olympiad, IPhO) проводится с 1967 года. Это ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран.

В 2023 году команда из России завоевала пять золотых медалей, награды получили все российские школьники, принимавшие участие в олимпиаде.

