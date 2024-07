Гранты и конкурсы: как в Москве поддерживают развитие торговой отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Торговая инфраструктура Москвы является крупнейшей в Европе. Сегодня здесь работает более 120 тысяч объектов торговли и услуг — это 66 тысяч предприятий розничной торговли, свыше 23 тысяч объектов бытового обслуживания, 22 тысячи объектов общественного питания, более восьми тысяч нестационарных торговых объектов и 693 торговых центра.

В День работника торговли рассказываем о том, как развивается эта отрасль столицы.

Помощь торговым центрам

Инфраструктура отрасли продолжает развиваться. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг в Москве уже составляет 97,9 процента. За 10 лет этот показатель увеличился на 4,1 процентных пункта. Как следствие, растет оборот розничной торговли. По прогнозам, в 2024 году он составит 7,3 триллиона рублей — это на 11 процентов больше, чем в 2023-м.

Одними из самых заметных в отрасли остаются торговые центры. С прошлого года Правительство Москвы выделяет им гранты на перепрофилирование и изменение архитектурного облика. Такие меры поддержки будут оказывать в течение пяти лет. Претенденты могут обращаться за предоставлением грантов ежегодно.

Так, за получением меры поддержки по перепрофилированию уже обратилось 60 торговых центров. На сегодня 10 предприятиям одобрили возможность смены деятельности. Потенциальная сумма грантов превышает 259 миллионов рублей.

Сергей Собянин объявил о мерах по поддержке досуговой деятельности в столичных торговых центрахСтолица выделит гранты на расширение культурной, образовательной и развлекательной функций торговых центров

Конкурсы на лучшее оформление фасадов

С 2021 года в Москве проходят городские конкурсы на лучшее праздничное оформление фасадов объектов торговли и услуг. Их организовывали на Новый год, в День Победы и День города. В каждой из пяти номинаций выбирали по три победителя. Призовой фонд ранее составлял 50 миллионов рублей.

Однако в конце 2023 года Сергей Собянин принял решение о проведении дополнительных окружных конкурсов, увеличил количество номинаций до 55 и число победителей до 165. Призовой фонд вырос до 150 миллионов рублей, а число заявок — с 500 до более 4,5 тысячи.

В этом году в рамках проекта «Лето в Москве» решено было провести конкурс на лучшее сезонное оформление фасадов объектов торговли и услуг. Он проходит на центральных улицах города. По итогам конкурса отберут более 100 победителей. Призовой фонд составляет около 400 миллионов рублей.

Также индивидуальные предприниматели и компании могут подать заявку на конкурс «Грант 100 первым» по оформлению витрин кафе, магазинов и других объектов. Подавшие первые 100 заявок, соответствующих условиям, получат до двух миллионов рублей.

Дизайнеров и урбанистов, студентов-архитекторов, а также всех активных и творческих москвичей приглашают на конкурс на лучшее оформление нежилых объектов. Работы можно представить в трех номинации: «Зеленая архитектура» — экологичные проекты, «Функциональный экстерьер» — улучшение витрин, фасадов и «Облик будущего» — видение футуристичной Москвы. Итоги подведут в начале сентября на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Победители получат от одного до трех миллионов рублей. Подать заявку можно на портале i.moscow.

Программа грантов за использование инноваций нацелена на внедрение технологий в городскую среду. В постоянно пополняемом перечне сейчас собрано более 240 новых решений. Например, энергоэффективный фасад и инновационное освещение. Заявку на участие можно подать на портале Московского инновационного кластера.

Украсить витрину и применить инновации: четыре конкурса для предпринимателей организуют в Москве

Поддержка региональных производителей

В Москве успешно развивается как сезонная, так и круглогодичная ярмарочная торговля: работают региональные и межрегиональные ярмарки, а также ярмарки выходного дня, в которых участвуют тысячи производителей из разных уголков России.

Для проведения ярмарок в городе организована 131 площадка — это почти три тысячи торговых мест. В их числе — четыре региональные ярмарки (310 торговых мест), 71 межрегиональная круглогодичная ярмарка (1465 торговых мест) и 56 ярмарок выходного дня (1172 торговых места). Торговые места полностью оснащены всем необходимым оборудованием и предоставляются региональным производителям бесплатно.

Кроме того, в столице работает 20 розничных рынков, на которых организовано более 12 тысяч торговых мест. В конце прошлого года в столице открылся специализированный рыбный рынок «Москва — на волне», расположенный по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2 а. Там представлен широкий ассортимент рыбы и морепродуктов из 17 регионов России. Особенность рынка — уникальное производство, организованное на территории цеха площадью 900 квадратных метров. Под собственным брендом здесь выпускают вакуумированную рыбу и морепродукты, консервы, продукцию из замороженного сырья и многое другое.

В столице открылся рыбный мегарынок «Москва — на волне» — Собянин

https://www.mos.ru/news/item/141577073/

