Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В честь дня рождения ГУП «Мосгортранс», 31 июля, в электробусном парке «Митино» состоится праздник «Транспортная ночь». Для гостей проведут экскурсии и покажут, как экологичный транспорт готовится к новому рабочему дню.

«ГУП “Мосгортранс” — основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского транспорта. В его парке уже 1800 самых современных российских электробусов. На экскурсии жители и гости города смогут поближе познакомиться с работой этого инновационного транспорта. Продолжаем развивать экологичные маршруты по поручению Сергея Собянина», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посетители узнают, как устроен транспортный парк, обслуживаются электробусы и работают зарядные станции для них. Кроме того, гостям расскажут о рабочем дне водителя, а также как трудоустроиться в Мосгортранс и стать частью большой команды.

Для участия в экскурсии потребуется предварительная регистрация: начало в 19:30 и 21:30. Допускаются посетители старше 12 лет, несовершеннолетним потребуется сопровождение взрослых. На входе гостям нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении (для участников младше 14 лет).

Экскурсионные группы собираются у административного здания синего цвета электробусного парка «Митино» по адресу: улица Зенитчиков, дом 2, строение 7.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141740073/

MIL OSI