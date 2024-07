В столице подвели итоги конкурса «Московские мастера. Молодежка»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «специалист по работе с молодежью». В нем приняли участие сотрудники учебных заведений, органов исполнительной власти, некоммерческих организаций, лидеры студенческих молодежных клубов и сообществ. Главная тема этого года — «Москва — молодежная столица России».

«Москва — город больших возможностей для молодежи. Здесь можно найти все для гармоничного развития и воплощения своих идей в реальность. Специалисты по работе с молодежью помогают москвичам узнавать о возможностях, которые созданы для них в городе, и находить свое призвание в жизни. Участники нашего конкурса прошли большое количество этапов, и теперь мы знаем имена лучших из них. Поздравляем победителей с достижением новых высот», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

На первом этапе конкурса участники решали кейс на тему «Москва — молодежная столица России». Затем они прошли собеседования, где презентовали себя перед конкурсной комиссией. По результатам этого этапа в полуфинал прошли 50 специалистов.

Он состоял из трех испытаний — это «Тест по нормативно-правовым актам», «Дебаты» и «Молодежные программы». Участники в течение двух недель разрабатывали программы поддержки молодежи и защищали их перед конкурсной комиссией. По итогам всех испытаний финалистами стали девять специалистов.

Завершающий этап проходил 23 и 24 июля. В первый день в ходе интеллектуальной игры участникам нужно было показать знания о Москве и различных направлениях молодежной политики. Во второй день финалисты решали реальные кейсы. Актеры представили две ситуации: одна — из прошлого Москвы, другая — из будущего. Участники показывали знание основ работы с молодежью и исторического контекста. Они также смогли использовать креативные подходы, умение делать прогнозы и коммуникативные навыки.

В состав экспертной комиссии вошли представители органов исполнительной власти, молодежных некоммерческих организаций, а также высших учебных заведений города. Кроме того, выступления финалистов оценивала фокус-группа, состоящая из молодежи.

По итогам финальных испытаний третье место заняла Кристина Левина, начальник отдела по организации мероприятий по работе с молодежью государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Объединение культурных центров Зеленоградского административного округа». На втором месте оказалась Ульяна Лихолет, художественный руководитель театральной студии «Закон жанра» юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Лучшим среди специалистов по работе с молодежью стал Иван Карпов, руководитель дирекции программ и проектов Российского союза молодежи в городе Москве. Победители и призеры получили дипломы, памятные подарки и денежное поощрение.

«Московские мастера» — это ежегодный конкурс профмастерства для представителей 40 наиболее социально значимых профессий. Он проходит в рамках системы социального партнерства между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей). В 2023 году на конкурсе впервые появилась профессия «специалист по работе с молодежью».

Организатором выступает городской Комитет общественных связей и молодежной политики совместно с проектом «Молодежь Москвы». Более подробную информацию о конкурсе можно найти на портале mosmolodezh.ru и в социальных сетях проекта.

