В Рязанском районе строят дом из двух корпусов по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Рязанском районе на юго-востоке столицы в следующем году завершится возведение двух жилых корпусов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Здания возводят по индивидуальному проекту по адресу: 3-я Институтская улица, земельный участок № 4/1. Объекты появятся на месте двух расселенных пятиэтажек, жители которых получили новые квартиры в доме 30 а, корпусе 1 на улице Михайлова. У новостройки хорошая транспортная доступность: всего в двух минутах ходьбы находится станция метро “Окская” и 10 минутах — “Рязанский проспект”. В настоящее время идут работы по возведению монолитных конструкций подземной части зданий», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Новостройка будет состоять из шести секций разной этажности с подземной автостоянкой. Самые высокие секции расположат со стороны улицы. По мере отдаления от проезжей части этажность будет уменьшаться. Так двор закроют со стороны дороги, и он станет комфортным и благоустроенным местом для отдыха жителей. Кроме того, по задумке архитектора, это позволит выстроить здания, облицованные светло-бежевым и коричневым пиленым кирпичом, каскадом и гармонично вписать их в ансамбль улицы. На фасадах установят металлические корзины для кондиционеров. Входы оформят стеклянными витражами.

В доме будет 492 квартиры: 108 однокомнатных, 306 двухкомнатных и 78 трехкомнатных. Семь из них адаптируют для маломобильных жильцов — увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

На первых этажах разместят нежилые помещения, часть из которых потом займут магазины, кафе, точки востребованных сервисов и услуг. В корпусах установят современные лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах сделают на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи. У подъездов уложат плитку с шероховатой поверхностью — она будет препятствовать скольжению в любое время года.

Безопасность жителей новостройки обеспечат системы видеонаблюдения и охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и пожарная сигнализация.

Двор дома озеленят и благоустроят. Здесь установят детские и спортивные площадки, беседки и лавочки.

По программе реновации создано около 480 детских и 330 спортплощадок — СобянинСобянин: Для участников программы реновации будет доступна вся социнфраструктура

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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